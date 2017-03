Hoàn thuế cần sòng phẳng

05/03/2017 21:45

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định ngành thuế đã có nhiều cải cách về thủ tục, được người dân hoan nghênh. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục hoàn thuế còn gây khó khăn cho doanh nghiệp ( DN).

Gây khó khăn cho doanh nghiệp

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM, cũng nhìn nhận ngành thuế đã có nhiều cải tiến, nhất là việc nộp kê khai thuế tự động đã tiết giảm nhiều thời gian và chi phí cho DN. Thế nhưng, do chính sách thuế thay đổi thường xuyên, DN không kịp cập nhật thông tin có thể dẫn đến những sai sót khi kê khai thuế và bị xử phạt. Do đó, DN cố tình kê khai thuế gian lận thì cơ quan thuế xử phạt thật nặng còn trường hợp sai sót thì nên xử lý bằng cách cho nộp bổ sung.

Nhiều doanh nghiệp than phiền việc hoàn thuế còn khó khăn. Trong ảnh: Làm thủ tục quyết toán thuế ở Cục Thuế TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

“Hiện nay, vấn đề mà DN than phiền nhiều là việc hoàn thuế quá chậm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. DN chậm nộp thuế thì bị phạt tiền, còn cơ quan thuế chậm hoàn thuế thì không ai xử phạt” - ông Dũng bức xúc.

Theo quy định, việc hoàn thuế đối với DN được phép kiểm tra sau là 6 ngày phải hoàn tất. Còn DN kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì thời gian hoàn thuế không quá 60 ngày. “Thế nhưng, DN được hoàn thuế không bao giờ được cơ quan thuế thực hiện đúng thời gian quy định” - ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, nêu thực tế.

Ông Vương Chí Cường, Giám đốc Công ty Dệt nhuộm in bông và May mặc Tường Phát, cũng than phiền thủ tục hoàn thuế kéo dài và quá khó. “Công ty xuất khẩu hàng sang Campuchia, ngành thuế yêu cầu phải xác minh chứng từ tại các cửa khẩu nhưng chúng tôi không biết được lúc nào hải quan ở các cửa khẩu mới trả lời kết quả xác minh, ảnh hưởng đến việc hoàn thuế” - ông Cường nói.

Một số DN cũng phản ánh việc hoàn thuế gặp nhiều vướng mắc về giá cả. Trong lô hàng xuất khẩu có một số bị lỗi khiến đối tác nước ngoài giảm giá mua. Do đó, DN phải kê khai lại giá bán nhưng cơ quan thuế không chấp nhận khiến thời gian hoàn thuế kéo dài.

Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh, DN làm mọi cách để các nguồn thu không bị chiếm dụng, trong đó hoàn thuế là một nguồn thu hết sức quan trọng để công ty hoạch định kinh doanh. Tuy nhiên, tiền hoàn thuế thường bị kéo dài.

Kiểm soát cán bộ thuế

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, cho rằng: “Nếu là DN, tôi cũng gặp những khó khăn tương tự”. Ông Tâm thừa nhận thời gian qua, công tác hoàn thuế chưa tốt, nguyên nhân chính là có quá nhiều DN yêu cầu kiểm tra trước hoàn thuế sau dù những đối tượng này được phép hoàn thuế trước kiểm tra sau. “Để giải quyết, từ ngày 1-3, Cục Thuế TP đã triển khai hoàn thuế điện tử và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Hy vọng việc hoàn thuế cho DN sẽ nhanh hơn so với trước đây” - ông Tâm nhận định.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Cục Thuế TP cải tiến để thủ tục hoàn thuế đơn giản, chính xác, sòng phẳng để DN không bị chiếm dụng vốn.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, việc quản lý và thu thuế không chỉ là nhiệm vụ của ngành thuế mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì thế, trách nhiệm của người kinh doanh là tự giác kê khai nộp thuế. Còn việc giám sát, kiểm tra thuộc trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể bởi thực tiễn cho thấy ở đâu có sự giám sát chặt từ hệ thống chính trị thì ở đó mọi công tác liên quan đến thuế được thực hiện tốt.

Ông Tuyến cho biết Thành ủy TP HCM đã lên chương trình kiểm tra, giám sát ngành thuế. Tình trạng cán bộ thuế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN còn diễn ra, thậm chí có biểu hiện tiêu cực như tư vấn cho DN gian lận thuế mà mới nhất là cơ quan công an đang xử lý một vụ gian lận thuế 8.000 tỉ đồng. “Do đó, việc kiểm soát cán bộ thuế, xây dựng hình ảnh ngành thuế đồng hành với người dân là hết sức quan trọng” - ông Tuyến nhấn mạnh”.

Thy Thơ