Khách Trung Quốc, Nga đến Việt Nam tăng mạnh

06/03/2017 15:35

Cụ thể, khách quốc tế đến nước ta từ thị trường châu Á tăng khá mạnh so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh nhất phải kể đến là khách Trung Quốc với 651.300 lượt, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng đạt 103.800 lượt, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách Trung Quốc tham quan Nha Trang

Tính riêng trong tháng 2-2017, có hơn 403.000 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng tới 84,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường có lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất và tăng mạnh trong mấy năm qua. Năm 2016, cả nước đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong đó riêng thị trường khách Trung Quốc đã xấp xỉ gần 2,7 triệu lượt, tăng 51,4% so với cùng kỳ.

Lượng khách Trung Quốc tăng cao trong thời gian qua đã khiến nhiều địa phương, điểm đến thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Trung. Gần đây, ở Nha Trang (Khánh Hòa) xuất hiện xu hướng người lao động Việt bỏ việc ở Trung Quốc, Đài Loan để về nước làm hướng dẫn viên phục vụ khách Trung Quốc.

Theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2-2017 ước tính hơn 1,1 triệu lượt tăng 19,1% so với tháng trước và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng có lượng khách quốc tế lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây do đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách.

Với thị trường châu Âu, lượng khách du lịch đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt 378.200 lượt tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Liên bang Nga tăng mạnh với 59,7%, đạt 118.100 lượt. Du khách Nga đến Việt Nam đang hồi phục sau thời gian giảm khá mạnh.

Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa.

T.Phương