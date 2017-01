Khẩn trương chống nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất

03/01/2017 22:52

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), ước tính sản lượng hành khách đến ngày 31-12-2016 qua sân bay này hơn 32,6 triệu lượt, tăng 22,85% so với năm trước. Trong đó, khách quốc nội hơn 20,7 triệu lượt, tăng 27,95% và khách quốc tế hơn 11,8 triệu lượt, tăng 14,8% so với năm trước.

Số lượng chuyến bay tăng mạnh

Theo lịch bay tăng chuyến của các hãng hàng không trong thời gian cao điểm Tết Đinh Dậu 2017 - từ ngày 18-1 đến 7-2, tức từ 21 tháng chạp đến 11 tháng giêng - dự báo sản lượng, tần suất chuyến bay sẽ tăng khoảng 22,2% so với ngày thường và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Hoàng Triều

Cụ thể, trước Tết 2017, trung bình sẽ có khoảng 750 lượt chuyến bay/ngày và sau Tết tăng lên 760 lượt/ngày, trong khi cùng kỳ Tết năm ngoái, con số này ở mức trung bình 588 lượt/ngày. Dự kiến trong 2 ngày cao điểm 24 và 25-1 (tức ngày 27-28 tháng chạp), trung bình sẽ có khoảng 776 lượt chuyến bay/ngày, tăng tới 141 lượt so với lịch bay hằng ngày và tăng 92 chuyến so với giai đoạn cao điểm trước Tết năm ngoái.

Đặc biệt, 2 ngày cao điểm sau Tết âm lịch vào ngày 3 và 4-2 (tức ngày 7 và 8 tháng giêng), khi nhu cầu đi lại của hành khách từ các nơi trở về TP HCM và các tỉnh phía Nam tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có tới 805 lượt chuyến bay/ngày, tăng 79 lượt so với ngày cao điểm giai đoạn Tết nguyên đán 2016.

Các hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar Pacific cũng tăng mạnh tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết. Theo đó, Vietnam Airlines tăng tổng cộng 1.517 lượt chuyến bay, trung bình khai thác 260 chuyến mỗi ngày, chủ yếu tăng trên các đường bay giữa

TP HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh. Hãng hàng không Vietjet cũng tăng chuyến tập trung vào 2 tuần trước và sau Tết nguyên đán với 1.000 lượt. Trong khi đó, Jetstar Pacific tập trung khai thác liên tục với kế hoạch tăng 1.105 chuyến bay, trung bình mỗi ngày tăng 20 lượt.

Thêm sân đỗ, nâng cấp dịch vụ

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang triển khai kế hoạch phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách.

Đối với nhà ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thiết bị đọc mã vạch khi hành khách làm thủ tục check-in qua hệ thống website, trên di động hoặc tại các ki-ốt (máy check-in tự động) ở cửa kiểm soát an ninh sảnh B, ga quốc nội phục vụ các chuyến bay của Vietjet. Triển khai 1 máy soi chiếu hoạt động vào giờ cao điểm tại đảo G, H ga quốc nội; bố trí thêm lối đi phục vụ cho hành khách của 2 hãng hàng không Jetstar Pacific và Vasco vào làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Sân bay cũng bố trí lại vị trí quầy kiểm soát vé ở các cửa ra máy bay tại nhà ga quốc nội, giảm thời gian hành khách phải chờ xếp hàng; cho các hãng dùng chung cửa ra máy bay trên cơ sở linh động tùy thực tế khai thác hằng ngày. Bố trí mặt bằng để các hãng hàng không lắp đặt thêm ki-ốt check-in tự động phục vụ hành khách tự làm thủ tục, giảm việc xếp hàng tại các quầy thủ tục truyền thống.

Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu các đơn vị trưng bày sản phẩm xe hơi đối diện đảo C-D và một số cửa hàng trong sân bay tại khu vực đảo check-in A-B giao lại mặt bằng để tăng diện tích sử dụng cho hành khách tại nhà ga, giảm tình trạng quá tải dịp Tết.

Đối với nhà ga quốc tế, theo ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhiều công trình, dịch vụ mới được đưa vào phục vụ trong dịp Tết nguyên đán. Công trình mở rộng phần cánh thuộc dự án mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã được khai thác thử nghiệm phục vụ hành khách. Sân bay cũng áp dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát an ninh tự động tại ga quốc tế; di dời điểm soi chiếu chung giữa hải quan và kiểm soát an ninh hàng không nhằm tăng thêm diện tích xếp hàng cho hành khách; phối hợp với công an cửa khẩu lắp đặt thêm 6 quầy thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực tầng 2 ga quốc tế…

Dự kiến từ ngày 8-1, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đưa vào khai thác phần thân của dự án mở rộng nhà ga quốc tế. Trong đó, bổ sung 1 đảo thủ tục với 20 quầy (tổng cộng nhà ga quốc tế đi có 5 đảo thủ tục với 100 quầy) và 1 băng chuyền hành lý (tổng cộng nhà ga quốc tế đến có 7 băng chuyền trả hành lý).

Liên quan đến sân đỗ máy bay, ông Đặng Tuấn Tú cho biết sân bay sẽ đưa vào khai thác thêm 10 vị trí; bố trí khu vực đỗ máy bay riêng cho từng hãng. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đưa vào khai thác đường lăn M1 để tăng tốc độ lưu thông của máy bay; đưa thêm 3 vị trí đỗ cho máy bay ATR72 đậu qua đêm trong diện tích 21 ha sân đỗ máy bay quân sự. Hiện tại, sân bay có tổng cộng 29 vị trí sân đỗ phục vụ máy bay đậu qua đêm.

Khuyến khích hành khách đến sớm Theo quy định của các hãng, hành khách phải có mặt trước ít nhất 60 phút cho các chuyến bay trong nước và 120 phút cho các chuyến bay quốc tế. Một số hãng đã mở quầy làm thủ tục trước 180 phút. Tuy nhiên, do tần suất bay tăng, số lượng khách đi máy bay sẽ rất đông trong dịp Tết nguyên đán cùng với giao thông trên các tuyến đường vào sân bay thường ùn ứ vào giờ cao điểm, sân bay khuyến cáo hành khách nên chủ động đi sớm hơn để tránh kẹt xe và có đủ thời gian làm các thủ tục cần thiết.

THÁI PHƯƠNG