Không phải phân vân khi chọn Moonlight Boulevard

01/03/2017 21:46

Dòng sản phẩm nhà ở Moonlight do Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) phát triển đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, Moonlight Boulevard, dự án thứ 3 thuộc dòng Moonlight nằm ở phía Tây TP HCM, chuẩn bị tung ra thị trường đang được nhiều khách hàng quan tâm.

Vị trí vàng

Ngoài nằm ở mặt tiền trục đường huyết mạch từ các tỉnh miền Tây vào trung tâm TP HCM - Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) -Moonlight Boulevard còn có ưu thế khi liền kề với khu Tên Lửa đã hình thành cộng đồng cư dân cao cấp, sầm uất, tập trung nhiều tiện ích hiện đại của khu Tây Sài Gòn như Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Tân, Bệnh viện Quốc tế City, Galaxy Kinh Dương Vương, Big C An Lạc… Do khu vực này đã hoàn thiện hạ tầng nên giá bất động sản ở đây được đẩy lên rất cao so với nhiều nơi khác cùng khoảng cách đến trung tâm TP. Hiện giá giao dịch bình quân ở các tuyến đường lớn khu vực này có chỗ lên hơn 75-80 triệu đồng/m2.

Tại các buổi mở bán dự án của Hung Thinh Corp, khách hàng là những gia đình trẻ hay người dân nhập cư luôn chiếm tỉ lệ cao

Ngoài ra, theo quy hoạch, Moonlight Boulevard nằm theo trục di chuyển của tuyến metro 3A, nối từ ga Bến Thành qua Phạm Ngũ Lão - ngã sáu Cộng Hòa - Hùng Vương - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - depot Tân Kiên - ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh). Tuyến metro 3A là công trình hạ tầng trọng điểm mà TP đã đăng ký vào danh mục các dự án sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2016-2018. Điều này khẳng định giá trị của dự án sẽ tăng lên trong tương lai gần bởi theo nhận định của các công ty nghiên cứu bất động sản, giá đất ở các khu vực cách ga tàu điện 10 phút đi bộ có khả năng tăng 10%-20% so với những nơi khác.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông ở khu vực xung quanh dự án vừa được cải tạo, hoàn thiện nên lưu thông giữa các quận từ Tây sang Đông TP dễ dàng hơn. Điều quan trọng là Moonlight Boulevard được phát triển bởi Hung Thinh Corp, một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực bất động sản nên người mua an tâm về thiết kế, giá cả cũng như tiến độ giao nhà. Minh chứng cho điều này là hầu hết các dự án nhà ở do Hung Thinh Corp triển khai, từ khu phức hợp cao cấp như Sky Center (quận Tân Bình), trung cấp có Florita (quận 7), Melody Residences (quận Tân Phú) cho đến dòng nhà ở giá từ 1,1 tỉ đồng đến dưới 2 tỉ đồng/căn như Moonlight (quận Thủ Đức, quận Bình Tân)… đều nhanh chóng hết hàng sau khi mở bán.

Đáng chú ý hơn là dù nằm tại vị trí đắc địa ở quận Bình Tân nhưng Moonlight Boulevard vẫn có giá bán khá rẻ trong khu vực với chỉ khoảng 1,1 tỉ đồng/căn hộ - phân khúc luôn “cung không đủ cầu”, đáp ứng nhiều đối tượng, nhất là dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây. Để tạo điều kiện cho nhiều người có thể sở hữu căn hộ, chủ đầu cũng đã liên kết với TPBank hỗ trợ khách hàng vay đến 70% giá trị hợp đồng trong 15 năm.

Phù hợp nhiều người

Không dừng lại ở tiện ích, hạ tầng kết nối, căn hộ Moonlight Boulevard còn được thiết kế với đa dạng loại hình. Ngoài 656 căn hộ ở, dự án còn cung cấp 54 căn office-tel và hơn 50 căn trệt thương mại có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

Ông H. hiện có cơ sở làm ăn ở Đồng Tháp cho biết trước đó, được người quen giới thiệu căn hộ Moonlight Park View (quận Bình Tân) cũng do chủ đầu tư là Hưng Thịnh thực hiện nhưng ông chưa kịp giữ chỗ thì đã hết. Vì vậy, với Moonlight Boulevard, ông quyết tâm sở hữu bằng được căn hộ để ở và thuận lợi cho việc con cháu dưới quê lên luyện thi ĐH.

Theo phân tích của giới bất động sản, các dự án nhà ở tại khu vực Tây Sài Gòn như Moonlight Boulevard đang là lựa chọn của người dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây, giới trẻ có chút ít tích lũy hay nhà quản lý cấp trung đang công tác tại những công ty ở Bến Lức (tỉnh Long An) - khu vực tập trung nhiều KCN, kết nối giao thông thuận tiện và chỉ cách TP HCM khoảng 30 phút đi xe.

Bài và ảnh: Hoàng Lâm