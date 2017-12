Kiểm toán sử dụng vốn nhà nước tại Vietlott, PVN, Becamex, UDIC...

Kiểm toán nhiều đơn vị Công an, Quân đội và Thành uỷ

Trong lĩnh vực an ninh và khối cơ quan Đảng, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của: Văn phòng Trung ương Đảng (trong đó bao gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản,...); Tổng cục An ninh (Tổng cục I); Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII); Văn phòng Bộ Công an.

Ngoài ra còn có 27 Công an tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

Cùng với 14 Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương.

18 tỉnh ủy, thành ủy được tiến hành kiểm toán: TP Hải phòng, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Trong lĩnh vực quân đội sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của: Quân khu 1; Quân khu 4; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Quân chủng Hải quân; Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Binh chủng Hoá học; Binh chủng Đặc công; Tổng cục Hậu cần.

Về kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực Quân đội gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, Trường Sa - giai đoạn II; 4 dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại phường Đông Hải II, quận Hải An, TP Hải phòng; Dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Dự án đầu tư xây dựng Căn cứ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (giai đoạn 1).

Ngoài ra còn kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 tại các DN của Quân đội gồm: Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân (Vaxuco); Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn/Quân chủng Hải quân.