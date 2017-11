Lại chờ và kỳ vọng về TPP

Ngành dệt may không mặn mà

Không quan tâm lắm với diễn biến của TPP-11, các DN dệt may cho biết nếu hiệp định này được thông qua mà không có Mỹ thì ngành may mặc Việt Nam không được hưởng lợi. Theo các DN, xuất khẩu vào Mỹ chiếm trên 51% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam nên trước đây, ngành dệt may rất kỳ vọng sẽ được mở cửa rộng hơn, ưu đãi nhiều hơn khi đưa hàng vào Mỹ. Với thị trường lớn thứ 2 sau Mỹ trong TPP là Nhật, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại song phương, xuất khẩu vào đây đang được hưởng ưu đãi theo lộ trình nên việc Việt Nam và Nhật cùng tham gia TPP không có nhiều ý nghĩa hỗ trợ phát triển thị trường hay thu hút đầu tư vào ngành dệt may từ Nhật.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP HCM, nhìn nhận ngoài Nhật là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của dệt may Việt Nam, 9 thị trường còn lại trong TPP-11 đều nhỏ, không mấy triển vọng. DN cũng không kỳ vọng TPP-11 sẽ trở thành đòn bẩy giúp có thêm vị thế mà trước mắt, ngành dệt may tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín để củng cố và gia tăng xuất khẩu vào những thị trường trọng điểm và mở rộng, phát triển các thị trường khác.

Ông Trần Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Hạt điều Gia Bảo (tỉnh Bình Phước), thừa nhận trước đây, các DN lo lắng khi thông tin Mỹ không tham gia TPP. Nhưng nếu TPP không có Mỹ, công ty vẫn còn thị trường truyền thống rộng lớn cũng như nhiều hy vọng ở những thị trường mới.

