MoMo - Giải pháp thanh toán di động tiện ích

20/01/2017 21:39

Đón bắt xu thế bùng nổ thiết bị di động, Công ty CP Dịch vụ di động Trực tuyến (Đơn vị sở hữu MoMo) 10 năm kiên trì, không ngừng tiên phong cải tiến, đã đầu tư giải pháp thanh toán trên di động. Công ty đã chuyển đổi sản phẩm từ ứng dụng Nạp tiền điện thoại - Dịch vụ Chuyển tiền thành ứng dụng Thanh toán và Ví điện tử trên di động.

Sử dụng công nghệ One Touch Payment

MoMo là ứng dụng thanh toán di động đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ One Touch Payment (thanh toán một chạm) và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Cụ thể là chứng chỉ bảo mật toàn cầu PCI DSS, chứng nhận bảo mật khắt khe nhất dành cho nhà cung cấp dịch vụ. Đồng thời, ứng dụng cũng dựa trên cơ chế bảo mật kép với mã OTP và mật khẩu 6 số, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho tài khoản MoMo. MoMo không lưu bất kỳ thông tin nào liên quan đến mật khẩu của người dùng. Người dùng tiến hành đăng ký ứng dụng trên thiết bị mới, tất cả các thiết bị đã đăng ký trước đó sẽ bị hủy và trở thành không hợp lệ với hệ thống. Trong quá trình đăng ký, hệ thống sử dụng OTP dạng ngẫu nhiên 6 số gửi qua SMS, như vậy người dùng bắt buộc phải đang có sim điện thoại hoạt động mới có thể đăng ký sử dụng ứng dụng trên thiết bị mới. Ứng dụng cũng được GlobalSign chứng nhận Chứng chỉ số SSL, một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ và thiết bị.

Ứng dụng MoMo thích ứng với nhiều điện thoại thông minh

Bên cạnh đó, ứng dụng còn được bảo mật 2 yếu tố (2FA): người dùng phải nhớ một yếu tố và phải sở hữu một yếu tố bởi chính những gì thuộc về họ. Cách xác thực này đang được các hãng Apple, Google, Amazon hay Microsoft sử dụng để bảo mật.

Hơn 4 triệu khách hàng

Tháng 6-2014, ứng dụng MoMo ra mắt người dùng di động trên 2 nền tảng iOS, Android. Đến nay, MoMo đã có hơn 4 triệu khách hàng, trong đó 2 triệu người dùng ví, chiếm 80% thị phần ví điện tử tại Việt Nam và hơn 2 triệu khách hàng sử dụng các dịch vụ tại hệ thống điểm giao dịch MoMo trên toàn quốc. Để tạo được lượng người dùng không nhỏ này, MoMo phải tạo hệ sinh thái khép kín từ liên kết các ngân hàng và các chuỗi cửa hàng, siêu thị nhằm tăng tiện ích thanh toán cho người dùng. MoMo hiện là đối tác chiến lược của 10 ngân hàng lớn và thẻ quốc tế trong thanh toán và mua sắm di động. Các khách hàng của Vietcombank, VPBank, OCB, Eximbank, Sacombank (thẻ nội địa), TPBank, ACB và Thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB) chỉ cần liên kết trực tiếp tài khoản với MoMo hay hầu hết các ngân hàng lớn tại Việt Nam (kết nối qua cổng Napas) là có thể trải nghiệm thanh toán và mua sắm hơn 200 dịch vụ tiện ích chỉ bằng một chạm trên thiết bị di động. Hiện nay, người dùng ứng dụng MoMo có thể bỏ chiếc ví truyền thống ở nhà để ra đường với chiếc điện thoại bên người khi đi siêu thị, ăn uống tại các cửa hàng lớn như chuỗi nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc Gogi House, lẩu băng truyền Kichi Kichi, The Coffee House, LotteMart, Co.opmart…

Trong năm 2016, MoMo nhận được khoản đầu tư lên đến 28 triệu USD từ Standard Chartered và Goldman Sachs để hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng một đội ngũ 500 nhân viên, chuyên gia công nghệ và phát triển thị trường. MoMo là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ chuyển tiền mặt thông qua cửa hàng MoMo trên toàn quốc, phối hợp với Vietcombank.

Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Tại lễ trao giải The Vietnam Country Awards 2017 mới đây, MoMo là công ty công nghệ tài chính đầu tiên tại Việt Nam đạt giải thưởng “Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam 2017” do tạp chí The Asian Banker (Singapore) vinh danh. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị The Future of Finance lần đầu tiên tại Việt Nam - Hội nghị cấp cao dành cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực dịch vụ tài chính Việt Nam. Sản phẩm đạt giải phải vượt qua quy trình đánh giá khắt khe, chấm điểm độc lập, minh bạch do các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu của The Asian Banker tiến hành. Vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp, MoMo là đơn vị nhận được giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Bài và ảnh: Thanh Thảo