Nghịch lý giá gà cao hơn giá heo

01/12/2017 23:59

Ngày 1-12, giám đốc một nhà máy chế biến thực phẩm tại Bình Dương cho biết giá thịt gà phi lê (ức gà bỏ xương) mua sỉ vọt lên 50.000 đồng/kg, tăng 10.000-12.000 đồng/kg so với hơn 10 ngày trước đó. Trong khi đó, giá thịt heo 95% nạc để chế biến chỉ 38.000 đồng/kg nhưng các nhà máy vẫn dùng 2 nguyên liệu do không thể ưu tiên thịt heo. Nhiều thực phẩm chỉ có thể dùng nguyên liệu gà như chà bông gà, xúc xích phô mai do phù hợp công nghệ và màu sắc hấp dẫn người tiêu dùng.



Sơ chế thịt gà để chế biến thực phẩm

Theo báo cáo cập nhật đến cuối tháng 11 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai - vựa chăn nuôi lớn nhất cả nước, giá gà lông trắng đang ở mức 29.000-30.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi chỉ 24.000-28.000 đồng/kg. Trong khi đó, về giá thành, thịt heo cao hơn nhiều so với thịt gà. Do đó, trong khi người nuôi gà công nghiệp lãi 9.000-11.000 đồng/kg, người nuôi heo chịu lỗ 1.500-10.000 đồng/kg. Đây là điểm bất thường của năm 2017 bởi cơn "khủng hoảng" giá heo vẫn chưa chấm dứt. Những năm trước đây, giá heo hơi thường cao hơn giá gà 50%-70%.

Về tổng đàn, thống kê đến tháng 10, toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 19,4 triệu con gà, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm 81,57% với 463 trang trại, hộ nuôi nhỏ lẻ chiếm 18,43%. Sản lượng chăn nuôi gà của Đồng Nai tăng đều qua các năm, thị trường tiêu thụ chính là TP HCM (50%), còn lại là các địa phương khác. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 40,5% tổng đàn gà cả địa phương này.

Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, giải thích nguyên nhân giá gà công nghiệp trong nước tăng là do hụt nguồn cung tạm thời vì ở chu kỳ nuôi trước giá thấp. Ngoài ra, còn do một lượng thịt gà được xuất khẩu chính ngạch sang Nhật và thịt gà nhập giá rẻ về hạn chế hơn trước vì bị kiểm soát chặt. Tuy nhiên, ông Quyết thừa nhận giá gà tăng nhưng nông dân không được hưởng lợi vì không có gà để bán. Những nông dân có trang trại đã tham gia vào các chuỗi liên kết và bán giá ổn định chỉ 24.500 đồng/kg theo hợp đồng đã ký, không được tính theo giá thị trường. Thị phần chăn nuôi hiện phụ thuộc chủ yếu vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những đơn vị này có giá thành chăn nuôi thấp trong khi giá bán sản phẩm lại cao hơn chăn nuôi nhỏ lẻ. Riêng gà công nghiệp, tại Đồng Nai, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như C.P, Japfa… chiếm 40,5% tổng đàn gà của tỉnh.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh