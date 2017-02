Nhiều dự án tăng giá mạnh nhờ đúng hẹn

13/02/2017 23:09

Nhiều dự án ở TP HCM dù không nằm ở vị trí trung tâm nhưng nhờ được đầu tư bài bản, thực hiện đúng cam kết cộng với hạ tầng kết nối tốt đã khiến giá giao dịch tăng đáng kể.

“Nóng” với Lake View City

Hiện nay, tiến độ xây nhanh của dự án Lake View City ở quận 2 do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư khiến nhiều người quan tâm không khỏi ngạc nhiên. Các dãy nhà phố, biệt thự giai đoạn đầu mở bán đã gần hoàn thành phần thô. Chính nhờ tiến độ nhanh cũng như uy tín của chủ đầu tư dự án mà giá bán nhà đã tăng đến 30%. Cụ thể, giá bán ban đầu khoảng 5,6 tỉ đồng/nhà phố song lập nhưng sau 9 tháng, hiện đã có nhiều người muốn mua lại với giá hơn 6,5 tỉ đồng dù chưa được chủ đầu tư bàn giao. Thấy vậy, nhiều người “ém” hàng khiến căn hộ tại đây càng sốt.

Dự án Lake View City của Tập đoàn Novaland đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho khách hàng trong thời gian sớm nhất

Lake View City là dự án nhà phố, biệt lập hiếm hoi nhờ có nhiều điểm nhấn độc đáo. Dự án có tổng diện tích 30,1 ha, xây dựng các khu nhà phố, biệt thự song lập, nhà phố thương mại, tổng cộng gần 1.000 căn. Nhiều tiện ích nội và ngoại khu sẽ giúp nhà phố, biệt thự ở đây đạt tiêu chuẩn 5 sao. Điểm thu hút người mua của dự án là nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị Nam Rạch Chiếc, An Phú (quận 2), cư dân mất chưa đến 10 phút là đến quận 1. Nhà phố dự án được thiết kế 1 trệt, 2 lầu, 1 tầng thượng với 4 kiểu nhà khác nhau, có hầm gửi xe hiện đại. Đặc biệt, khu đô thị Lake View City được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường cùng các tiện ích xanh, hồ cảnh quan rộng 3,6 ha có vai trò điều tiết nhiệt độ, nước mưa, triều cường.

Căn hộ The Garden tăng giá 40%

Không phải ngẫu nhiên mà dự án The Garden trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Investment) tăng giá đến 40% trong thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng dù không nằm ở trung tâm. Với giá bán căn hộ ban đầu 17-18 triệu đồng/m2, nay đã được nhiều người bán lại 25-26 triệu đồng/m2. Với tỉ suất sinh lời 15%-30% của dự án xa trung tâm cho thấy đã có sự thay đổi về cách đầu tư bất động sản.

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố để lý giải sự hấp dẫn của The Garden. Thứ nhất, nhiều tiền lệ đã cho thấy giá trị và tính thanh khoản của một dự án bất động sản luôn đạt mức cao nhất vào thời điểm bàn giao căn hộ. Thứ hai, dù không ở vị trí trung tâm TP nhưng The Garden lại nằm trên con đường giàu tiềm năng của quận Tân Phú, nơi có hệ thống các công trình dân sinh “điện - đường - trường - trạm” đầy đủ và hoàn chỉnh. Khu vực này đang có những bước đột phá về hạ tầng và tốc độ đô thị hóa cao như hình thành khu thương mại Aeon Mall, mở rộng đường Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Tân Kỳ Tân Quý, tuyến Metro 6 Bà Quẹo - Phú Lâm. Thứ ba, The Garden tăng giá cũng nhờ việc chi “mạnh tay” của chủ đầu tư khi An Gia Investment quyết định đầu tư hơn 100 tỉ đồng để nâng cấp toàn bộ tiện ích và nội thất căn hộ so với cam kết ban đầu với cư dân. Điều này làm cho 100% cư dân cảm thấy hài lòng khi nhận căn hộ.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng việc chủ đầu tư làm tốt dự án là nhắm đến tương lai cho thương hiệu của họ. Nhờ vậy, những dự án này luôn được người mua đón nhận. Các chuyên gia cũng nhận định chủ đầu tư uy tín, giao nhà đúng cam kết, vị trí thuận lợi, nhiều tiện ích xung quanh sẽ giúp dự án có lợi thế đối với việc mua nhà cho thuê. Chính vì vậy, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và có tính sàng lọc hơn, các chủ đầu tư phải có chiến lược khai thác hiệu quả các yếu tố này thay vì chỉ trông cậy vào vị trí như trước đây. Ngoài ra, yếu tố chất lượng mới bảo đảm sản phẩm có thể khai thác và sinh lời trong thời gian dài.

Bài và ảnh: Hoàng Lâm