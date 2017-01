“Ông lớn” ngân hàng dồn dập báo lãi

10/01/2017 15:52

Nhiều ngân hàng dồn dập báo lãi lớn trong năm 2016

Ngân hàng (NH) TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, với mức tổng tài sản lần đầu tiên cán mốc hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 17,5% so với năm trước và chiếm gần 14% tổng tài sản toàn NH. BIDV hiện là NH có mức tổng tài sản lớn nhất toàn ngành.

Tổng dư nợ tín dụng của BIDV trong năm 2016 đạt 758.585 tỉ đồng tăng 17,85% so với năm trước, huy động vốn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng với 795.733 tỉ đồng, tăng 20,45% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của NH này trong năm 2016 ở mức 7.507 tỉ đồng, tăng 7% so với năm trước. Theo lãnh đạo BIDV, mức lợi nhuận trước thuế này phù hợp trong bối cảnh NH tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường (ước tính thu nhập giảm 1.500 tỉ đồng khi NH triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi). Đồng thời, BIDV cũng trích dự phòng rủi ro đủ cho trái phiếu VAMC và phân loại nợ theo quy định; kiên quyết xử lý nợ tồn đọng, lành mạnh hóa thị trường tài chính.

Tại NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), lợi nhuận năm 2016 ước đạt 8.250 tỉ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tính đến 31-12-2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt 947.000 tỉ đồng, tăng 22% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 862.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm trước trong khi tổng dư nợ tín dụng ở mức 720.000 tỉ đồng tăng 18% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với những giải pháp quyết liệt trong kiểm soát chất lượng nợ, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đến cuối năm 2016, VietinBank tiếp tục quản lý tốt chất lượng tài sản với tỉ lệ nợ xấu dưới 1%. Dự kiến, trong thời gian tới, NH này cho biết sẽ tiếp tục dứt điểm xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, khoản nợ bán cho VAMC, từ đó đẩy nhanh tốc độ tái tạo vốn kinh doanh.

Một NH khác là Vietcombank cũng báo lãi lớn trong năm 2016. Tính đến 31-12-2016, huy động vốn đạt 598.867 tỉ đồng, tăng 19,4% so với năm trước, dù NH này luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp hơn mặt bằng thị trường. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan với 469.800 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 8.212 tỉ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ. Theo đại diện Vietcombank, trong năm qua công tác xử lý nợ xấu của NH đạt nhiều khả quan nhờ vào cuộc quyết liệt, phối hợp và làm việc với các cơ quan, ban ngành để hỗ trợ công tác xử lý nợ đặc biệt là TAND các cấp, Tổng cục thi hành án, các cục thi hành án địa phương, cơ quan pháp luật tại các địa bàn...

Thái Phương