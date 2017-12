Phong Phú đưa ra thị trường khăn bông hữu cơ organic

10/12/2017 21:51

Là sản phẩm khăn hữu cơ cao cấp nhất của thương hiệu Mollis, khăn organic sản xuất từ nguồn nguyên liệu sợi bông được trồng bằng phương pháp hữu cơ, được kiểm soát nghiêm ngặt các khâu từ chọn đất, giống đến chăm sóc bằng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ và vi sinh, không sử dụng phân hóa học hay các hóa chất. Các khâu thu hoạch bông đến kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất, may, đóng gói, lưu kho... đều được kiểm soát nghiêm ngặt với quy trình khép kín. Mỗi khăn bông đến tay người tiêu dùng được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đạt độ an toàn cao, tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.



Khăn bông Mollis Organic thành phẩm tại nhà máycủa Công ty CP Dệt May Quảng Phú ở tỉnh Ninh Thuận(thuộc Tổng Công ty CP Phong Phú)

Theo ông Phạm Xuân Trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú, những năm qua, Phong Phú luôn chú trọng nâng tầm thương hiệu và giá trị sản phẩm, vừa tăng tốc đầu tư vừa không ngừng phát triển thêm những giá trị sản phẩm mới. Năm 2017, Phong Phú tiếp tục giữ vững tăng trưởng, đạt mục tiêu 3.500 tỉ đồng doanh thu, trong đó xuất khẩu 68 triệu USD.

Tin-ảnh: B.Phan