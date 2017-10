Quy định về i-ốt hành hạ doanh nghiệp

Đừng áp dụng cứng nhắc

PGS-TS Trần Quang Trung - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam - cho rằng do i-ốt dễ ôxy hóa và biến chất trong quá trình chế biến, ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị, cảm quan của sản phẩm nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, i-ốt rất dễ bay hơi, trong khi sản phẩm chỉ cho một lượng nhỏ, có thể tại thời điểm sản xuất thì có i-ốt nhưng đến khi kiểm nghiệm, chất này lại bốc hơi gần hết, không thể hiện trong kết quả kiểm nghiệm. Lúc này, DN bị cho rằng lừa đảo người tiêu dùng, vi phạm quy định. Do đó, cần có danh mục những sản phẩm nào cần thiết bổ sung i-ốt, sản phẩm nào không cần. Không thể cứng nhắc sản phẩm nào dùng muối là phải dùng muối i-ốt. Chỉ nên quy định sử dụng muối i-ốt cho các DN chế biến muối, sản xuất gia vị, hạt nêm.

"Theo tôi, cần có nghiên cứu, đánh giá khu vực nào thiếu i-ốt để tăng cường sản phẩm bổ sung i-ốt. Không phải người tiêu dùng nào cũng bị bướu cổ do thiếu i-ốt. Quy định phải dùng muối i-ốt vô tình tạo nên hàm lượng i-ốt cao trong thành phẩm mà thừa i-ốt thì nguy hiểm hơn thiếu" - ông Trung nhấn mạnh.