Sài Gòn có thêm chợ phiên cho ngày Tết

20/01/2017 09:44

Từ ngày 21-1 đến 25-1, tại 12 Phùng Khắc Khoan (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức phiên chợ đặc biệt mừng Tết.

Đặc sản sẽ được bán nhiều tại chợ phiên

Chợ có chủ đề “Quà Xuân – Tết Việt” với gần 70 đơn vị tham gia bán hàng. Trong đó, tập trung các mặt hàng rau, củ, quả sạch; các sản phẩm đặc sản phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết cổ truyền như: hạt điều, mứt trái cây, các sản phẩm giò, chả, gạo, nước mắm truyền thống …

Đặc biệt, chợ còn có những thảo dược độc đáo của đồng bào người Dao ở cao nguyên đá Hà Giang. Các sản phẩm tham gia phiên chợ đều được chứng nhận về nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm qua, các phiên chợ nông sản tại TP HCM nở rộ và được người tiêu dùng ưa thích do được mua sản phẩm trực tiếp từ nhà vườn nên yên tâm về chất lượng. Theo ông Bùi Văn My, quyền giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp TP HCM, đơn vị tổ chức “chợ phiên nông sản an toàn” tại khu Đông Hồ (quận 10) thì người mua sắm ngày càng tăng, doanh số tăng qua các kỳ họp chợ nên sắp tới sẽ mở rộng mô hình ra các địa điểm khác.

Tin-ảnh: Ng.Ánh