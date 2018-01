The Asian Banker trao 3 giải thưởng cho VietinBank

15/01/2018 15:43

Các giải thưởng này nằm trong khuôn khổ của Giải thưởng Quốc gia Việt Nam 2018 (Vietnam Country Awards 2018) do The Asian Banker tổ chức. Các giải thưởng cung cấp chuẩn mực chính xác về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong năm 2017 ở nhiều mảng khác nhau. Giải thưởng dựa trên quá trình lựa chọn, bình xét hoàn toàn trung lập, với sự tham gia của một nhóm các nhà nghiên cứu cấp cao có kinh nghiệm đánh giá các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu.



Dự án Thay thế CoreBanking là dự án lớn và khó khăn nhất trong lịch sử gần 30 năm phát triển của VietinBank. Triển khai Dự án này là một quyết định táo bạo, đột phá của VietinBank. Việc chính thức vận hành và sử dụng thành công hệ thống Core SunShine đã đưa VietinBank lên một tầm cao mới, đánh dấu sự trưởng thành của VietinBank về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam và khu vực. VietinBank tự hào là ngân hàng tiên phong sử dụng giải pháp tiên tiến của Mỹ - tích hợp đa kênh đồng nhất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đánh giá cao sức mạnh của hệ thống Core SunShine, The Asian Banker đã trao giải thưởng Dự án Ngân hàng lõi tốt nhất cho VietinBank.

Đại diện lãnh đạo VietinBank nhận giải thưởng Dự án ngân hàng lõi tốt nhất

Giải thưởng Dự án Phân tích dữ liệu tốt nhất Việt Nam cũng là minh chứng The Asian Banker đánh giá cao Dự án Kho Dữ liệu doanh nghiệp (EDW) của VietinBank. Dự án này đã mang lại cho VietinBank nguồn thông tin đầy đủ, kịp thời, có giá trị cao, góp phần rất lớn trong công tác quản trị nội bộ, quản lý rủi ro và phát triển kinh doanh của VietinBank. EDW đã tích hợp các hệ thống nguồn, phục vụ cho hầu hết các bộ phận chức năng tại VietinBank, từ đó nâng cao năng lực quản trị bán hàng, xây dựng các chiến dịch marketing hiệu quả, giúp VietinBank có nhiều sản phẩm phù hợp cung ứng ra thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, EDW còn là kho cung cấp nguồn dữ liệu cho các hệ thống thuộc chương trình Basel II mà VietinBank đã triển khai.

Trong thời đại công nghệ 4.0, phân tích dữ liệu là trung tâm của phát triển kinh doanh ngân hàng, nhằm tìm kiếm nhiều nguồn tri thức mới từ việc phân tích và khai phá dữ liệu lịch sử. VietinBank kỳ vọng trong tương lai, việc sở hữu kho dữ liệu "khủng" sẽ giúp VietinBank tạo ra và cung ứng cho thị trường tài chính nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng vượt trội về công nghệ, có tính năng thông minh và tăng cường năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh (thứ 5 từ phải sang) chúc mừng VietinBank nhận 3 giải thưởng lớn

Giải thưởng Ngân hàng SME của năm do The Asian Banker trao tặng cũng phản ánh rõ nét sự am hiểu thị trường mục tiêu trong hoạt động kinh doanh mảng vừa và nhỏ của VietinBank. The Asian Banker đánh giá: VietinBank là ngân hàng đã nghiên cứu cẩn thận và giải quyết các rào cản của doanh nghiệp SME như: Tài sản bảo đảm; thời gian để phê duyệt khoản tín dụng; giấy tờ thủ tục… VietinBank đã thiết kế chuỗi cung ứng sản phẩm tài chính cho từng đối tượng khách hàng như bán lẻ, phân phối và ngành công nghiệp, ngành giải khát, ô tô, hàng không và viễn thông. Bên cạnh đó, VietinBank luôn đổi mới trong kinh doanh và phục vụ khách hàng; cải thiện các sản phẩm sẵn có và tìm các giải pháp mới để bắt kịp các nhu cầu của khách hàng SME. Bằng việc thành lập SME Club và chương trình tín dụng trong năm 2017, VietinBank đã hỗ trợ khách hàng SME trên cả nước mở rộng kinh doanh, cung cấp cho khách hàng công cụ và tiện ích để duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp.

Nhung Hà