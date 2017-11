Thống đốc than khó việc xử lý ngân hàng 0 đồng

16/11/2017 17:59

Trong phiên chất vấn chiều 16-11, đại biểu Quốc hội chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng về nhóm vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng…



Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trả lời chất vấn ngày 16-11 - Ảnh chụp màn hình

Dẫn báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết kết quả tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng vẫn chưa thể hiện được hiệu quả, tín dụng thua lỗ, tài chính chưa hiệu quả, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thanh Hải đề nghị Thống đốc NHNN có đánh giá cụ thể.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho hay sau khi mua lại ngân hàng 0 đồng, đã ổn định được tâm lý người gửi tiền, tránh đổ vỡ ngân hàng, từ đó "lây lan" đổ vỡ cả hệ thống, đảm bảo được an toàn hệ thống ngân hàng.

Một trong những bước xử lý tiếp theo với các ngân hàng 0 đồng, theo Thống đốc NHNN, là đã có bước kiện toàn hoạt động, đưa cán bộ từ các ngân hàng quốc doanh sang quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, tiết giảm chi phí trong các hoạt động, từ đó giảm lỗ. Ngoài ra, từng bước thu hồi nợ xấu và tài sản đảm bảo. "Lỗ luỹ kế giảm dần nhưng ngân hàng còn khó khăn do tài sản không sinh lời còn cao do chi phí gia tăng" -Thống đốc Lê Minh Hưng thừa nhận.

Ông Hưng cũng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện phương án xử lý các ngân hàng yếu kém. Song, vấn đề khó khăn là chúng ta chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ để xử lý các ngân hàng đã mua này.

"Việc xử lý trước nay chưa có tiền lệ, mà quan trọng nhất là bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền. Luật sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng tới đây được thông qua thì sẽ có công cụ xử lý hỗ trợ tái cơ cấu, ưu tiên tìm nhà đầu tư mới có năng lực tài chính, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, có ngân hàng đang đàm phán, có ngân hàng đang tìm nhà đầu tư. Khi họ vào, có khuôn khổ pháp luật đầy đủ thì có cơ sở xử lý"- ông Hưng giải trình.

Tiếp tục chất vấn về nội dung này, ĐB Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) nhìn nhận với việc NHNN mua giá 0 đồng với 3 ngân hàng hoạt động yếu kém, đã thu hồi được một phần nợ xấu nhưng các ngân hàng này âm vốn chủ sở hữu lớn, không hoạt động được như một ngân hàng bình thường. "Việc xử lý đòi hỏi giải pháp hỗ trợ và thời gian đủ dài. Biện pháp của NHNN là gì? Nhà nước có phải chi ngân sách cho phục hồi hoạt động các ngân hàng này hay không"- ĐB Hoa đặt câu hỏi.

ĐB Hoa cũng đề nghị Thống đốc trả lời cho nhận định của cử tri về nguyên nhân gây thất thoát lớn ở một số ngân hàng là do kiểm tra, thanh tra của NHNN chưa tốt, chưa phát hiện kịp thời là có đúng không? Giải pháp của vấn đề này là gì?

Do hết giờ, phần trả lời chất vấn của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục vào sáng mai 17-11.



Ph.Nhung