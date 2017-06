TP HCM có điểm bán thịt heo 35.000 đồng/kg

02/06/2017 15:10

Ngày 2-6, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ An Hạ cho biết từ 3-6 sẽ chính thức mở bán thịt heo lẻ theo giá sỉ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi "giải cứu thịt heo". Giá bán lẻ đơn vị này đưa ra khá thấp so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay, nhiều mặt hàng còn rẻ hơn giá mà Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đưa ra tại các điểm bán trực tiếp.



Cụ thể, giò heo và xương các loại 35.000 đồng/kg; thịt đùi, vai, nách, cốt lếch 45.000 đồng/kg; sườn già 50.000 đồng/kg; nạc, ba chỉ 60.000 đồng/kg; ba rọi sườn 70.000 đồng/kg; sườn non, đuôi heo 85.000 đồng/kg. Với khách mua heo dạng mảnh, thì giá còn thấp hơn, chỉ 40.000 đồng/kg (đùi trước, đùi sau) và 55.000 đồng (thịt ba chỉ).

Một điểm bán thịt heo đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH dịch vụ An Hạ cung cấp thịt heo giá rẻ cho người tiêu dùng

Về chất lượng thịt heo, bà Thắm cho biết mua từ các hộ nuôi VietGap tại huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP HCM), được giết mổ tại cơ sở Xuyên Á (huyện Củ Chi) và được bán tại 2 điểm đảm bảo an toàn thực phẩm là cửa hàng tại 308B – 308 C Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) và tại Chợ phiên Nông sản an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM tổ chức (Nhà hàng Đông Hồ tại 195-197 Cao Thắng nối dài, quận 10).

Bà Thắm kỳ vọng với giá bán lẻ heo thịt rẻ sẽ đẩy nhanh được tiêu thụ, giải quyết được lượng heo hơi đến kỳ xuất chuồng của các hộ nuôi heo VietGap. "Nếu chương trình được hưởng ứng tốt, chúng tôi có thể mổ heo thêm ca trưa để có "thịt nóng" cho người tiêu dùng" – bà Thắm chia sẻ.

Ngoài ra, theo chương trình "Hỗ trợ hộ chăn nuôi – Trợ giá người tiêu dùng" do Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam cùng Công ty TNHH DSF Việt Nam tổ chức, người tiêu dùng có thể mua thịt heo với giá 35.000 đồng/kg với điều kiện "cùng mua". Theo đó, người tiêu dùng có thể rủ nhau để cùng mua ¼ con heo (từ 18-20 kg) sẽ có giá trên và sẽ có người pha lóc chia giúp theo yêu cầu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Khởi, giám đốc Công ty TNHH DSF Việt Nam, cho biết sẽ công bố các điểm bán lẻ tại TP HCM trong vài ngày tới. Tại các hội chợ, có thể tận dụng xe chở thịt chuyên dụng để bán thịt heo. Với người tiêu dùng không rủ được nhóm, vấn có thể mua lẻ với giá "xa cạ" từ 38.000 đồng – 40.000 đồng/kg để trừ hao hụt.

Về vấn đề "bán phá giá", ông Khởi cho rằng thực tế tại Đồng Nai người chăn nuôi đã bán 3 kg 100.000 đồng để đẩy mạnh tiêu thụ, giá tại TP HCM vẫn cao hơn. "Việc bán thịt heo giá rẻ chỉ là giải pháp tình thế và là một phần nhỏ của chương trình. Chiến dịch bán thịt sẽ kết thúc khi giá đi vào bình ổn. Chương trình hướng đến chăn nuôi bền vững, ổn định giá heo, không để thịt heo sốt giá như năm 2012 do thiếu hàng" – ông Khởi chia sẻ.

Với chương trình bán thịt lẻ giá sỉ, bà Thắm cho biết căn cứ theo giá heo hơi 27.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí, công ty dự tính mức lời cho mỗi con heo là 100.000 đồng.

Hơn một tháng qua, khi giá heo hơi xuống đáy, người chăn nuôi lỗ nặng, nhiều điểm bán lẻ thịt heo tại TP HCM đã thực hiện các chương trình giảm giá. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn cho rằng mức giảm vẫn chưa tương đương với giá heo hơi, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, giá thịt vẫn ở quanh mức từ 60.000 đồng – 110.000 đồng/kg.

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH