TP HCM tăng cường kiểm soát thực phẩm theo chuỗi

02/11/2017 21:41

Phần lớn nông sản thực phẩm tiêu thụ tại TP HCM do các tỉnh cung cấp nên để thực hiện đề án này cần có sự tham gia tự nguyện của các cơ sở, doanh nghiệp (DN) và sự phối hợp của các tỉnh. Hiện nay, sản phẩm thuộc chuỗi đã có logo nhận diện. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho biết sắp tới sẽ xây dựng các điểm chuyên bán thực phẩm thuộc chuỗi tại các siêu thị, chợ phiên nông sản để thuận tiện cho người dân mua sắm, tăng thị phần.



Sơ chế rau tại HTX Phước Bình (huyện Bình Chánh, TP HCM) - HTX đã đăng ký tham gia chuỗi và đang trong quá trình thẩm định

Thống kê của Ban Quản lý An toàn thực phẩm, từ DN đầu tiên được cấp chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn" vào năm 2013 đến nay TP HCM đã cấp 140 giấy chứng nhận chuỗi cho 66 cơ sở, do DN thuộc địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Các sản phẩm tham gia chuỗi là nông sản thực phẩm có lượng tiêu thụ lớn như: trứng gà, thịt heo, thịt gà, rau muống, khổ qua, dưa leo, cà chua, cải bắp, thủy sản, nước mắm,… có sự kiểm soát chặt chẽ, truy xuất được nguồn gốc từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, giết mổ, kinh doanh. Tổng sản lượng thực phẩm đã kiểm soát theo chuỗi đạt gần 82.000 tấn/năm, chưa kể nước mắm (4,4 triệu lít/năm) và hơn 213 triệu quả trứng gà/năm.

Tin-ảnh: Ng.Ánh