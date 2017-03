Uber tung khuyến mãi “khủng” dù đang hoạt động trái phép

09/03/2017 18:09

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây tiếp tục bác đề án thí điểm kinh doanh theo hợp đồng điện tử của Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber Việt Nam) do không hội đủ các điều kiện kinh doanh vận tải. Điều này đồng nghĩa với việc các xe Uber vẫn đang hoạt động trái phép trong nước. Tuy nhiên, trên trang Fanpage Uber với 9,5 triệu lượt like (thích) công ty vẫn liên tiếp tung ra các đợt khuyến mãi lớn để thu hút người đi.

Gói khuyến mại mới được Uber Việt Nam công bố giảm tới 80% cho 5 chuyến đi theo loại hình Uber Moto và 50% cho 8 chuyến đi theo loại hình UberX, Uber Black, áp dụng đến hết ngày 12-3. Điều này trái với quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại chương II, Điều 6 của Nghị định trên quy định mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Quy định này nhằm đảm bảo loại trừ các trường hợp doanh nghiệp sử dụng việc khuyến mãi cao để chèn ép doanh nghiệp nhỏ hơn và đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Một trường hợp taxi công nghệ bị lực lượng Thanh tra giao thông xử phạt tại TP HCM

Trong khi đó, lý do Bộ GTVT tiếp tục bác đề án kinh doanh theo hợp đồng điện tử của Uber Việt Nam là do công ty này nhận ủy quyền từ Công ty Uber BV (Hà Lan) tham gia đề án thí điểm. Điều này không phù hợp do Công ty Uber BV không đảm bảo bị ràng buộc trách nhiệm trong việc thực hiện đề án.

Bộ GTVT đã yêu cầu Công ty Uber phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam nhưng hiện các hoạt động công ty này vẫn đang trái phép.

Được biết, hiện có một số đơn vị đang thực hiện thí điểm đề án kinh doanh theo hợp đồng điện tử như Công ty TNHH GrabTaxi, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam…, triển khai tại TP HCM và Hà Nội.

Tin-ảnh: X.Giang