VAMC thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Sài Gòn One Tower

22/08/2017 12:19

Dự án đầu tư Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết trước khi tiến hành thu giữ tài sản của Công ty Sài Gòn One Tower, VAMC đã yêu cầu công ty này bàn giao tài sản để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ nợ của nhóm khách hàng gồm Công ty Sài gòn One Tower, Công ty Liên Phát, Công ty Minh Quân, Công ty Superdeck M&C song Công ty Sài Gòn One Tower không bàn giao tài sản.

Vì vậy, VAMC đã thu giữ tài sản bảo đảm là Dự án đầu tư Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM để xử lý thu hồi nợ. Quá trình thu giữ tuân thủ theo đúng trình tự quy định tại Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, VAMC đã ký hợp đồng mua nợ với một số tổ chức tín dụng đối với khoản nợ của nhóm công ty trên với tổng dư nợ (gốc và lãi) trên 7.000 tỉ đồng. Mặt khác, VAMC đã nhiều lần yêu cầu nhóm công ty này tất toán nợ vay nhưng con nợ không có phương án trả nợ khả thi.





Thy Thơ