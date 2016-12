Vé số truyền thống nỗ lực hút khách

29/12/2016 23:32

Từ ngày 1-1-2017, 21 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam đồng loạt tăng số tiền trúng giải độc đắc thêm 0,5 tỉ đồng.

Hội đồng XSKT khu vực miền Nam cho biết cơ cấu giải thưởng mới của loại hình xổ số truyền thống có thay đổi. Theo đó, với 1 triệu vé phát hành thì có 1 vé trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng (tăng 500 triệu đồng). Riêng số tiền trúng giải “an ủi” (dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải độc đắc) giảm từ 100 triệu đồng xuống 50 triệu đồng, giải nhì giảm từ 20 triệu đồng xuống 15 triệu đồng. Số tiền trúng thưởng của 8 giải còn lại được giữ nguyên như cơ cấu giải thưởng cũ, cụ thể: giải nhất 30 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, giải tư 3 triệu đồng, giải năm 1 triệu đồng… Tổng giá trị giải thưởng là 5 tỉ đồng/kỳ phát hành.

Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, việc tăng giá trị giải đặc biệt nhằm hấp dẫn người chơi và tạo sự công bằng giữa các loại hình vui chơi có thưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, sau này có thể nâng lên 2,5 tỉ đồng/giải đặc biệt.

Vé số truyền thống tăng tiền trúng thưởng giải độc đắc với hy vọng thu hút thêm nhiều người tham gia Ảnh: THY THƠ

Thực tế cho thấy trong số 21 công ty thành viên của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, mỗi công ty được phát hành 1 kỳ/tuần (riêng Công ty XSKT TP HCM phát hành 2 kỳ/tuần) với số lượng 8 triệu vé/kỳ, nếu bán hết sẽ đạt doanh thu 80 tỉ đồng/kỳ. Thế nhưng, trong mỗi kỳ có đến 11 giải thưởng, mỗi giải lại có 8 vé cùng một dãy số trúng thưởng, tính ra tổng số tiền trả thưởng là 5 tỉ đồng nhân 8, tức 40 tỉ đồng. Do đó, khi người mua 8 vé cùng một dãy số và may mắn trúng giải độc đặc sẽ trúng được tới 16 tỉ đồng.

Ông Thái Trọng, chủ đại lý XSKT Minh Chính (quận Gò Vấp, TP HCM), cho biết trung bình 1 tháng, đại lý nhận đổi hơn chục giải độc đắc. Nếu các công ty XSKT tăng thêm giá trị giải độc đắc thì có thể thu hút thêm nhiều người mua vé số truyền thống. Ông Trọng lý giải việc các công ty XSKT giảm giá trị giải độc đắc phụ và giải nhì nhằm cân đối số tiền trúng thưởng không quá 50% doanh thu bán vé theo quy định.

TS Bùi Quang Tín (Trường ĐH Ngân hàng TP HCM) cho rằng tuy xác suất trúng thưởng của xổ số truyền thống là 1/1 triệu (phát hành 1 triệu vé có 1 vé trúng độc đắc), cao hơn xác suất trúng thưởng vé số điện toán là 1/8 triệu nhưng xổ số truyền thống vẫn thiếu tính hấp dẫn do số tiền trúng độc đắc không được cộng dồn. Vé số điện toán lại đánh vào tâm lý kỳ vọng trúng thưởng bởi khi người mua vé kỳ trước chưa trúng độc đắc thì số tiền được cộng dồn cho người mua vé kỳ sau. Vì thế, giải thưởng cao thì người mua càng nhiều và khi có nhiều người mua hay 1 người mua nhiều vé thì xác suất trúng càng cao. Từ đó, sức hấp dẫn của xổ số điện toán là rất lớn.

Theo TS Bùi Quang Tín, một số quốc gia chia các loại hình xổ số theo số ra 3 cấp độ: Cấp thấp nhất là XSKT - loại hình xổ số phải in ấn, không bán được thì bị hủy, vô cùng tốn kém; tiếp đến là xổ số điện toán in giấy nhỏ, ai mua số nào thì chọn lựa, máy bán vé tự in động và loại hình cấp cao hơn nữa là xổ số cào (biết kết quả ngay khi cào số). “Trong tương lai cũng như theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, dần dần xổ số điện toán sẽ lấn lướt xổ số truyền thống” - TS Bùi Quang Tín dự báo.

50%-55% tiền bán vé dành để trả thưởng Theo quy định, các công ty XSKT đã dành không quá 50% doanh thu để trả thưởng. Với 50% doanh thu còn lại, các công ty chi trả hoa hồng cho đại lý 15%, nộp ngân sách địa phương 32,15%, 2% dành cho chi phí hoạt động và chi trả lương cho nhân viên 0,85%. Trong khi đó, Vietlott dành 55% doanh thu bán vé để trả thưởng, 20,9% doanh thu nộp thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt, 8% chi trả hoa hồng đại lý. Phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Thy Thơ