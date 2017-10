Vi phạm của Khaisilk đủ yếu tố cấu thành phạm pháp hình sự

31/10/2017 11:14

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội - Ảnh Văn Duẩn

Sáng 31-10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về việc vì sao Bộ Công Thương quyết định chuyển hồ sơ vụ Khaisilk cho cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: trên thực tế, sau khi có báo cáo tổng hợp về vụ việc này của các cơ quan chức năng, trong đó có báo cáo từ các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, cộng thêm các thông tin, dấu hiệu, chứng cứ vi phạm pháp luật của Khaisilk cho thấy các hành vi vi phạm của doanh nghiệp này cũng như các cửa hàng kinh doanh sản phẩm của Khaisilk là nghiêm trọng.



Theo ông Trần Tuấn Anh, các hành vi như làm giả nhãn mác cho các sản phẩm nhập từ nước ngoài, lừa dối và gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh khác nhau… "Chúng tôi thấy đã đủ các yếu tố để cấu thành phạm phạm pháp hình sự, đặc biệt là tính chất nghiêm trọng trong lĩnh vực này"- Bộ trưởng Công Thương nói.

Vẫn theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, về quy mô cũng như các mức độ của hành vi vi phạm này đã vượt quá ngưỡng xử lý vi phạm hành chính, đủ điều kiện để chuyển các cơ quan điều tra về kinh tế để làm rõ.

"Yếu tố nữa là qua báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương, chúng tôi thấy rằng có sự phức tạp trong việc mối liên hệ giữa tập đoàn Khaisilk với các cửa hàng trực thuộc Tập đoàn trong kinh doanh các sản phẩm sử dụng nhãn mác giả đó. Vì vậy, cần phải có lực lượng chức năng để làm rõ mức độ vi phạm hình sự của hoạt động kinh doanh này"- ông Tuấn Anh cho hay.

"Vì vậy chúng tôi đã thống nhất chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra làm rõ"- Bộ trưởng Công Thương nói.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì thành lập, gồm đại diện của nhiều Bộ ngành và các đơn vị chức năng liên quan khác như Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hải quan, Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Hiệp hội dệt may, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng… cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh làm rõ mức độ vi phạm đối với tất cả các cơ sở trong hệ thống kinh doanh của Khaisilk trên phạm vi cả nước.

Vụ bê bối của Khaisilk bị phanh phui khi một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm Việt Nam của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác với giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China". Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China". Tuy nhiên, khi trả lời khiếu nại của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.



Văn Duẩn