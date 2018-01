Vietjet tung thêm triệu vé du xuân giá sốc

10/01/2018 16:33

Vietjet tiếp tục tung 1 triệu vé 0 đồng trong dịp lễ Tết.

Hôm nay ngày 10-1, hãng hàng không Vietjet công bố dành tặng 1 triệu vé siêu khuyến mãi giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình này nằm trong kế hoạch tiếp tục thực hiện chuỗi ưu đãi tưng bừng đón mùa lễ hội 2018.



Vé 0 đồng được dành tặng cho khách hàng mua vé tại website www.vietjetair.com trong khung giờ vàng 12h – 14h. Vé áp dụng cho các đường bay trong nước từ Bắc vào Nam của Vietjet, có giá trị khởi hành từ ngày 1-2-2018 đến ngày 4-3-2018 và được áp dụng cả trong dịp lễ Tết.

Bên cạnh cơ hội du xuân khám phá mọi miền đất nước, khách hàng bay cùng Vietjet trong thời gian từ nay đến ngày 28-2-2018 còn có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1 tỉ đồng. Theo đó, hành khách trên các chuyến bay đặc biệt mùa lễ hội "Bay hăng say – Vui lễ ngất ngây" cùng Vietjet sẽ được tham gia rút thăm may mắn trúng vé máy bay khứ hồi nội địa, nhận lì xì may mắn 10 triệu đồng và giải thưởng đặc biệt bằng tiền mặt 100 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng trải nghiệm game "Vietjet Sky Fun" còn có cơ hội giành quà tặng là các cặp vé máy bay khứ hồi nội địa, quốc tế.

Vé được mở bán trong khung giờ vàng khuyến mãi 12h – 14h (GMT+7) tại website www.vietjetair.com, trên điện thoại Smartphone https://m.vietjetair.com, Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam, mục "Đặt vé"; thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ thẻ ATM của 32 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Hiện nay, Vietjet đang khai thác 55 máy bay A320 và A321, thực hiện hơn 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 50 triệu lượt hành khách với 78 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia…



H.Linh