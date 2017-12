Vietnam Airlines tăng 1.100 chuyến bay Tết, khuyến cáo ra sân bay sớm

14/12/2017 11:27

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh Tô Hà

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kế hoạch tăng tải trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tương ứng với thời gian từ ngày 31-1-2018 đến ngày 2-3-2018 (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch).



Theo đó, Vietnam Airlines sẽ bổ sung thêm hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 ghế. Như vậy, trong dịp cao điểm Tết 2018, Vietnam Airlines nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa lên gần 1,5 triệu ghế, tăng 14% so với thường lệ và tăng 21% so với cùng kỳ. Trong một số ngày cao điểm (từ 9-2 đến 14-2-2018 và từ 20-2 đến 26-2-2018), Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm (khởi hành từ sau 24 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ 55 phút sáng hôm sau), tăng gấp 3 lần so với thường lệ.

Các chuyến bay tăng tải được áp dụng trên 15 đường bay nội địa có nhu cầu đi lại cao. Bao gồm đường bay Hà Nội-TP HCM/Cần Thơ/Phú Quốc; đường bay TP HCM-Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh/ĐồngHới/Huế/Pleiku/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Phú Quốc.

Trong đó, đường bay tăng chuyến nhiều nhất là Hà Nội-TP HCM tăng khoảng 237 chuyến bay so với thường lệ. Đây cũng là đường bay được Vietnam Airlines đưa vào khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787, Airbus A350, A330 để vận chuyển được sản lượng khách lớn mà không làm tăng lượt cất/hạ cánh, giảm tải cho sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đường bay trục quan trọng khác là TP HCM-Đà Nẵng tăng khoảng 212 chuyến bay so với thường lệ. Đường bay TP HCM-Huế: tăng khoảng 104 chuyến bay so với thường lệ. Các đường bay này khai thác bằng máy bay Airbus A321.

Đáng lưu ý, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên trang web www.vietnamairlines.com hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá. Do hoạt động theo mô hình hãng hàng không truyền thống, khách đặt chỗ không phải trả tiền ngay mà có thể thanh toán đặt chỗ trong 24 giờ mới xuất vé nên hãng cũng lưu ý khách cân nhắc kỹ lịch trình đi lại dự kiến và khả năng có chỗ trên các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết để có lựa chọn phù hợp,. Tránh trường hợp đặt chỗ cùng một lúc trên nhiều chuyến bay, gây trùng lặp khiến hệ thống tự động hủy các đặt chỗ đó.

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất các thủ tục hàng không với đầy đủ giấy tờ tùy thân cho người thân và trẻ nhỏ (lưu ý trẻ nhỏ dưới 14 tuổi cần mang theo giấy khai sinh bản chính, bản sao công chứng hoặc hộ chiếu). Thời gian đóng quầy làm thủ tục (kết thúc nhận hành khách) đối với hành trình nội địa là 40 phút trước giờ khởi hành dự kiến.



T.Hà