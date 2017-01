Vinatex huy động hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư vào sản xuất

09/01/2017 22:32

Trong đó, vốn huy động các dự án do công ty mẹ làm chủ đầu tư là 2.430 tỉ đồng, vốn do đơn vị thành viên làm chủ đầu tư là 3.036 tỉ đồng. Năm 2016, Vinatex đã đầu tư 5.523 tỉ đồng vào 41 dự án, gồm 9 dự án sợi, 9 dự án dệt nhuộm, 17 dự án may, 6 dự án nâng cấp và sửa chữa thay thế máy móc thiết bị. Cũng trong năm 2016, công ty mẹ - Vinatex làm chủ đầu tư đã thực hiện 8 dự án đầu tư, tới thời điểm này đã có 7 dự án đi vào sản xuất; dự kiến sẽ cung cấp thêm cho thị trường 1.130 tấn sợi, 3,5 triệu m2 vải và hơn 2 triệu sản phẩm.

Ngành dệt may sẽ được đầu tư lớn trong năm 2017 Ảnh: Tấn Thạnh

Cũng theo ông Trường, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may Việt Nam năm 2016 ước đạt 28,3 tỉ USD, chỉ tăng 5,7% so với năm 2015; trong đó kim ngạch xuất khẩu của Vinatex đạt 2,511 tỉ USD, tăng 5% so với năm 2015. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nên kim ngạch xuất khẩu vào những thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật và Hàn Quốc đều tăng. Năm 2017, Vinatex đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 14%, tăng kim ngạch xuất khẩu 11% và doanh thu cộng gộp tập đoàn tăng 12% so với 2016.

T.Nhân