Cô gái đoạt mạng người yêu và...

01/12/2017 17:26

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Hà Vi (SN 1997, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Việt Anh – người yêu của Vi.



“Tặng” người yêu nhát dao sau khi nói lời chia tay

Theo cáo trạng, tối 14-11-2016, anh Đỗ Việt Anh đến nhà người yêu là Lê Hà Vi ở quận Hoàng Mai chơi. Sau đó Việt Anh ở lại ngủ qua đêm. Do đang giận dỗi, muốn nói lời chia tay với nhau nên Vi tránh mặt, sang nhà hàng xóm ngủ. Chiều hôm sau, cô mới về nhà gặp Việt Anh để nói lời chia tay do chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cấm. Thấy người yêu đòi chia tay, anh Việt Anh không nói gì, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài. Ít phút sau chàng trai quay lại cùng túi chè và quả dừa rồi bảo Vi lên phòng nói chuyện.

Vừa vào phòng, Việt Anh liền chốt cửa, sau đó ngồi ăn chè ở mép giường. Khi người yêu ăn xong, Vi tiếp tục nói lời chia tay. Do Việt Anh không đồng ý nên hai người nảy sinh cãi vã. Tức giận, Việt Anh đi tới bóp cổ, túm tóc Vi. Quá trình giằng co, Việt Anh vật Vi nằm ngửa ra giường. Bị người yêu bóp cổ không thở được, Vi cố gắng vùng vẫy, đẩy ra nhưng không được. Vừa lúc đó, điện thoại của Vi đổ chuông. Thấy vậy, Việt Anh buông tay đang bóp cổ Vi để lấy điện thoại. Biết người gọi tới là chị Hoa sống gần đó nên Việt Anh bảo người phụ nữ này lên phòng Vi đi.

Trong khi đó, nhân cơ hội Việt Anh nghe điện thoại, Vi nhảy xuống giường, lấy dao nhọn ở đầu giường rồi đứng khóc. Phút tĩnh lặng trôi qua, đôi trẻ thấy chị Hoa gọi cửa. Thay vì mở cửa cho nữ hàng xóm, Việt Anh lại đổi tư thế nằm, nói vọng ra: “Chị ơi, cái Vi chốt cửa không cho em mở cửa rồi”. Bị trêu chọc, Vi tức giận bước tới chỗ người yêu đang nằm, khom người đâm một nhát vào ngực bên phải anh Việt Anh.

Đâm xong, Vi nhảy xuống giường, mở hé cửa nói với chị Hoa: “Em vừa đâm Việt Anh rồi, chị báo công an và cấp cứu đi, em không sợ công an đâu”. Nghe vậy, chị Hoa chạy vội ra ngoài. Trong khi đó, Vi quay lại chỗ Việt Anh đang nằm. Nhìn thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu, cô gái lấy áo bịt vết thương của Việt Anh đồng thời lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Việt Anh đã tử vong trước khi được cấp cứu.

Chân dung thiếu nữ sát hại người yêu

Vi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, thuộc thế hệ 9X đời cuối nhưng chỉ học tới lớp 6 vì gia cảnh khó khăn. Theo lời kể của mẹ 9X, Vi là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Chồng mất sớm, gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai người phụ nữ tuổi ngoài 40. Để có tiền nuôi 3 đứa con thơ cùng người mẹ già và em trai mắc bệnh tâm thần, chị Vân (mẹ Vi) phải “đầu tắt mặt tối” sớm hôm nên việc quan tâm, chăm sóc con cái bị hạn chế. Có lẽ trong suy nghĩ của người phụ nữ lam lũ, vất vả ấy, các con chị có thể tự bảo ban nhau được. Người mẹ nghèo ấy không ngờ suy nghĩ của mình khác xa với thực tế.

Bởi không phải lo chuyện học hành như bạn bè cùng trang lứa nên cô gái sinh năm 1997 sớm vướng vào chuyện tình cảm với thanh niên tên Đỗ Việt Anh – lái xe taxi khi mới 17 tuổi. Từ ngày trở thành người yêu của nhau, Vi thường về nhà người yêu chơi. Ngược lại, Việt Anh cũng thường qua nhà người yêu và ở lại qua đêm. Điều này, Vi giấu không cho mẹ biết. Có lẽ chỉ tới khi cha mẹ chàng trai qua nhà cô gái để xin cho đôi trẻ được đi lại tìm hiểu nhau thì mẹ Vi mới biết con gái mình đã có người thương yêu.

Theo lời kể của mẹ Việt Anh, họ biết con trai và Vi yêu nhau từ lâu bởi thiếu nữ nhiều lần về nhà họ chơi. Thấy con trai quyến luyến với cô gái trẻ, cha mẹ Việt Anh đã đến nhà Vi xin cho hai bên được đi lại tìm hiểu. Họ cũng tính lo cưới cho con trai nhưng chưa kịp thì xảy ra vụ án đau lòng. Đứa con trai duy nhất, chỗ nương tựa lúc tuổi già của họ bị chính người yêu sát hại.

Khi ra tòa, người phụ nữ có con trai bị Vi đâm chết liên tục đưa tay quệt nước mắt. Bà run rẩy giở từng trang giấy liệt kê số tiền gia đình đã chi phí ma chay cho con trai. “Chị Vân (mẹ Vi) tới nhà thăm hỏi 2 lần nhưng sau đó bỏ bẵng từ hồi đó cho tới nay. Gia đình tôi gọi điện nhưng nhà Vi cũng không nghe máy”. Khi được hỏi có đề nghị gì về hình phạt với bị cáo Vi không, đôi vợ chồng già nhờ tòa làm theo pháp luật.

Gia đình bị hại không một lời trách móc, không gây căng thẳng cho Vi nhưng dường như cô gái không cảm nhận được sự nhân văn ấy. Thậm chí, cô còn cười cợt khai báo khi một vị hội thẩm nhân dân xét hỏi. Thấy vậy, nữ đại diện Viện kiểm sát nhân dân đã nhắc nhở bị cáo 9X. Bởi việc khai báo cười cợt cho thấy Vi không ăn năn, hối cải. Chỉ tới khi được HĐXX “giáo dục”, Vi mới “bừng tỉnh”, nói lời xin lỗi cha mẹ người đã khuất.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Lê Hà Vi 16 năm tù giam về tội Giết người. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Vi đã tước đoạt mạng sống của người đàn ông mình từng yêu thương.

Theo Ngọc Diệp (PLVN)