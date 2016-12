2 phụ nữ chuyển hơn 400 triệu đồng cho công an "dỏm"

28/12/2016 17:56

Ngày 28-12, thông tin từ Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang truy bắt kẻ mạo danh cán bộ công an để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của 2 phụ nữ tại địa phương.

Hai nạn nhân trong vụ lừa đảo này là bà Huỳnh Huôi (51 tuổi) và bà Hồ Ngọc Ánh (57 tuổi), ngụ cùng TP Long Xuyên.

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 21-12, trong lúc bà Ánh đang làm việc nhà thì có người đàn ông gọi điện thoại đến tự xưng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) -Bộ Công an. Người này cho biết mình là trung tá Trần Hữu Bình, nói bà Ánh liên quan đến vụ án ma túy lớn và đã có lệnh bắt giam 2 tháng để phục vụ điều tra. Do đó, nếu “đương sự” muốn được tại ngoại thì phải chuyển 52 triệu đồng vào tài khoản số 020032871268 do Nguyễn Thanh Tùng đứng tên theo địa chỉ 252-Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tương tự, vào chiều 19-12, bà Huôi cũng đã nhận được cuộc điện thoại của người tự giới thiệu là trung tá Dương Văn Mạnh. Ông này nói rằng công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh và đang làm chuyên án ma túy lớn rồi dọa bà Huôi phải chuyển vào tài khoản 030035471886 với số tiền hơn 350 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam vì liên quan đến vụ án. Sợ gặp họa nên bà Huôi đã đồng ý chuyển số tiền đúng theo yêu cầu của "trung Mạnh”. Sau đó, bà không cách nào liên lạc được với số điện thoại vừa nhận trước đó.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định: “Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện lần đầu tiên tại địa phương. Do đó, khi nhận được các cuộc điện thoại tương tự thì người dân phải hết sức cảnh giác, không nên đồng ý giao tiền hay bất cứ hiện vật gì theo yêu cầu của đối tượng”.

T.Nốt