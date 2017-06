2 thanh niên lạ tát, đạp liên tục vào mặt, người nữ chủ xe

10/06/2017 08:54

2 thanh niên xông vào nhà hành hung bà Nguyễn Thị Hương - Ảnh cắt từ clip

Ngày 10-6, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng (SN 1978, trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) và Trương Đăng Công (SN 1986, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974; trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đang đứng trước cổng nhà thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ xông vào đánh liên tục vào mặt, đầu, đạp vào người. Bị tấn công, bà Hường tháo lui vào sân nhà nhưng 2 thanh niên vẫn không buông tha. Phát hiện sự việc, một số người dân định vào can ngăn nhưng bị 2 thanh niên đuổi đánh.

Khi 2 thanh niên lạ bỏ đi, người dân mới gọi điện báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời đưa bà Hường đi cấp cứu trong tình trạng bị đánh thâm tím khắp người. Bà Hương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đánh thâm tím khắp người, bị chấn thương sọ não, trật khớp cổ tay.

Kết quả giám định thương tật, bà Hường bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 8%. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của gia đình bà Hường ghi lại.

Được biết, chị Hường bị côn đồ đánh dằn mặt xuất phát từ việc cạnh tranh trong kinh doanh vận tải giữa nhà xe Hùng Hường (huyện Yên Thành) và nhà xe Hùng Phát (huyện Diễn Châu).

Đức Ngọc