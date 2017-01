Ba thanh niên bị oan ở Cà Mau bất ngờ cùng khởi kiện

04/01/2017 18:09

Ngày 4-1, ba thanh niên bị oan sai trong vụ án cướp tài sản ở Cà Mau cho biết đã gửi đơn khởi kiện đòi tăng mức bồi thường oan sai vì không chấp nhận mức bồi thường của VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đưa ra.

Trước đó, từ ngày 30-12-2016, ba thanh niên trên lần lược nhận được các Quyết định giải quyết bồi thường oan sai từ VKSND huyện Cái Nước. Theo các quyết định này, các thanh niên bị oan trong vụ án lần lược là Lê Minh Nhật, được bồi thường hơn 99 triệu đồng; Nguyễn Vũ Ca được bồi thường 146,9 triệu đồng và Nguyễn Hoàng Khang được bồi thường 123 triệu đồng.

Khang, Nhựt và Ca lúc được trả tự do. Ảnh: CÔNG TUẤN

Trước đó, qua nhiều lần thương lượng, hai bên không đạt được các thỏa thuận về mức bồi thường. Mức mà cả 3 thanh niên trên đồng đưa ra đề nghị bồi thường là trên 400 triệu đồng mỗi người.

Luật sư Trần Thị Ánh, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết điều 46 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước qui định về thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút như sau: Trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên nhưng không ổn định thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình trong 3 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra. Và nếu cá nhân có thu nhập không ổn định và không có cơ sở xác định cụ thể hoặc thu nhập có tính chất thời vụ thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương. Trường hợp không xác định được thu nhập trung bình thì tiền bồi thường được xác định theo mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan nhà nước tại thời điểm giải quyết bồi thường .

Đối với Nguyễn Vũ Ca, trước khi bị bắt, Ca phụ giúp gia đình làm nghề hầm than tại nhà, thu nhập tối thiểu 150.000 đồng/ngày, nhưng VKSND huyện Cái Nước xác định Ca không có việc làm và sống phụ thuộc nên không bồi thường phần thu nhập bị mất là không phù hợp.

Quyết định giải quyết bồi thường gần 100 triệu đồng cho Nhựt của VKSND huyện Cái Nước không được gia đình Nhựt chấp nhận. Ành: CÔNG TUẤN

Đối với trường hợp Lê Minh Nhựt, trước khi bị bắt, Nhựt phụ việc tại quán ăn với mức thu nhập là 2.800.000 đồng/tháng, được chủ quán xác nhận nhưng VKSND huyện Cái Nước lại áp dụng mức bồi thường thiệt hại 1 năm 20 ngày tạm giam với số tiền là 25.200.000 đồng là không hợp lý.

Ngoài ra, lúc bị bắt, Nhựt đang học lớp 10, nay phải học lại lớp 10. Đây là tổn thất tinh thần của Nhựt nhưng không được đề cập tới

Tương tự, đối với Nguyễn Hoàng Khang cũng có những yêu cầu hợp lý khác nhưng không được VKSND huyện Cái Nước chấp nhận.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 2-6-2015, anh Lâm Chí Nhẫn, quê Cà Mau bị một nhóm người đến cướp điện thoại, khi anh đang dừng xe nghe điện thoại trên Cầu Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân huyện Cái Nước.

Anh Nhẫn báo công an xã Lương Thế Trân và cùng với lực lượng này đuổi theo hướng nhóm cướp đã tẩu thoát.

Đến khu vực địa bàn xã Lý Văn Lâm, cách hiện trường khoảng hơn 2km, anh Nhẫn cho rằng nhóm cướp đang ngồi nhậu trong quán nhậu 797, với khẳng định trong nhóm có tên áo đỏ, tức Lê Minh Nhật chính là người cầm đầu. Ba thanh niên trên bị mời về công an xã để làm việc. Sau đó, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, bắt tạm giam để phục vụ điều tra hành vi cướp giật.

Tuy nhiên, trước tòa, cả 3 thanh niên đồng phản cung, cho rằng mình nhận tội trước đây là vì bị công an xã và điều tra viên đánh đập, ép cung.

Do thiếu chứng cứ, TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ nhiều lần. Đến tháng 8-2016, vụ án được đình chỉ điều tra, 3 thanh niên chính thức được giải oan, sau khi đã bị giam hơn 1 năm.

Sau khi được trả tự do, do không thể học tiếp tại quê nhà vì nhiều lý do nên gia đình đưa Nhựt lên TP Cần Thơ học tại một trường tư thục. Tuy nhiên gần đây, Nhựt bị nhóm bạn học cùng lớp thường xuyên xúc phạm, đánh đập nên Nhựt phải về nhà lánh nạn. Mặc dù 2 nam sinh hành hung Nhựt đã bị đuổi học nhưng hiện Nhựt vẫn chưa dám trở lại trường.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 4-1, ông Lê Văn Mỹ (cha của Nhựt) cho biết sáng 5- 1, ông sẽ lên TP Cần Thơ xin rút hồ sơ của Nhựt để chuyển em đến học ở nơi khác.

