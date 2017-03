Bà trùm ma túy là hoa khôi bị bắt ở Sài Gòn

11/03/2017 12:43

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đơn vị vừa phá đường dây ma túy khủng do hoa khôi Trần Kim Yến (SN 1987, ngụ quận 3) điều hành.

Chuyên án này thành công nhờ có sự phối hợp giữa Đội Hình sự Đặc nhiệm cùng Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thực hiện ròng rã gần 1 năm.

Hoạt động bí ẩn

Giữa năm 2016, Đội Hình sự Đặc nhiệm nhận được tin từ quần chúng về một đường dây nghi tàng trữ vũ khí, tiêu thụ xe gian và buôn bán ma túy bí ẩn trên địa bàn TP HCM.

Đội Hình sự Đặc nhiệm xác định rõ đây là đường dây ma túy khủng, hoạt động theo lộ trình Hải Phòng – TP HCM – Nha Trang, có cách thức hoạt động tinh vi nên đã báo cáo ban giám đốc Công an TP HCM để xác lập chuyên án bí số 716M.

Chân dung bà trùm Trần Kim Yến

Quá trình trinh sát, nắm địa bàn, lực lượng công an đã xác định từng đối tượng trong đường dây do bà trùm Trần Kim Yến cầm đầu. Theo đó, đường dây do trùm Yến cầm đầu vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP HCM với số lượng lớn từ 6 đến 16 kg/lần. Băng này thường giấu ma túy trong máy lạnh, tủ lạnh hay đồ chơi trẻ em và chuyển bằng đường bộ, có người áp tải.

Các đàn em của Yến

Yến thuê rất nhiều nhà tại quận Phú Nhuận để chứa hàng và ẩn náu. Những căn nhà nơi Yến cùng một số người tình lưu trú thường gắn rất nhiều camera có độ quét 50 mét, trong nhà cũng có hệ thống camera dày đặc để quan sát nhất cử nhất động của đàn em.

Đáng chú ý, giữa năm 2016, đàn em của Yến là Trần Nguyên Vũ (SN 1982, ngụ quận 10) đã bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ tại 1 khách sạn khi tàng trữ 7 viên ma túy tổng hợp.

Trong giai đoạn này, đường dây ma túy của trùm Yến tạm thời dừng hoạt động để nghe ngóng thông tin. Để lo cho đàn em, trùm Yến sẵn sàng bỏ ra 1 tỉ đồng nhờ Lê Thành Nguyên (SN 1977) và Lê Quý Long (SN 1959, ngụ quận 3), giao trước 500 triệu đồng để chạy án nhưng bị Nguyên và Long lừa lấy tiền.

Giai đoạn cận Tết Nguyên Đán vừa qua, nhận thấy tình hình yên ắng nên Yến vận hành đường dây trở lại. Và nhận thấy thời cơ đến nên ban chuyên án quyết định cất lưới.

Tang vật vụ án

Chiều 30-1, trinh sát ban chuyên án phục kích tại đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), thấy Nguyễn Phụng Huy (SN 1992, đàn em Yến) vừa lấy 200 gram ma túy đá giấu trong két sắt nhỏ từ bà trùm để chuẩn bị đi Nha Trang giao cho khách hàng.

Sau đó, lực lượng trinh sát đột kích vào nơi trùm Yến lưu trú tại một căn nhà trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận).

Khám xét 2 căn nhà của Yến ở quận Phú Nhuận và kho hàng, ban chuyên án thu giữ va ly chứa hàng với 4 loại ma túy khác nhau, tổng cộng 8,3kg, gồm: 26 ngàn viên ma túy tổng hợp, ma túy đá, cỏ Mỹ… và 380 triệu đồng tiền mặt.

Một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Lâm Minh Trung (SN 1981) tại quận Bình Tân. Giai đoạn từ đó đến ngày 9-3 vừa qua, ban chuyên án tiếp tục truy xét, bắt giữ hàng loạt đàn em của Yến. Trong đó, có đối tượng có vai trò quan trọng trong đường của Yến cũng là quản gia của bà trùm, là Tô Văn Tuấn Thành (SN 1982, ngụ Q.12).

Có rất nhiều người tình

Theo Phòng PC45, hầu hết các thanh niên trong đường dây ma túy này đều là người tình của Trần Kim Yến. Do Yến có khuôn mặt xinh xắn nên các thanh niên mê mẩn và cung phụng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ khi được triển khai.

Các đàn em của Yến ai cũng nghĩ mình là người tình duy nhất vì được Yến chiều chuộng, thường xuyên tặng hàng hiệu, dẫn đi du lịch nước ngoài

Một trong số những người tình của Yến

Mức độ tinh vi của Yến còn thể hiện ở chỗ, Yến thuê 2 căn nhà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển và Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận để tập kết hàng. Còn 2 căn nhà khác ở đường Nguyễn Thanh Tuyền và Thích Quảng Đức cũng ở quận Phú Nhuận thì Yến chọn làm nơi ẩn náu, sinh sống với các người tình.

Ở những nơi này, Yến dùng hệ thống cửa nhiều lớp bằng thẻ từ rất khó đột nhập. Thậm chí, xung quanh nhà Yến gắn hệ thống camera có tầm “quét” 50m tình từ phạm vi nhà và trong các phòng cũng gắn hệ thống camera dày đặc để theo dõi nhất cử nhất động của các người tình.

Trong quá trình buôn ma túy, Yến hầu như không lộ diện để giao dịch. Yến sử dụng hơn chục ĐTDĐ các loại, mỗi số là dùng để liên lạc với từng đại lý cấp 1, và từng người tình để phân bổ công việc.

Được biết, hệ thống chân rết của Yến chủ yếu di chuyển bằng các loại xe như: SH, Dylan. Công an xác định các xe này đều là xe có nguồn gốc trộm cắp tại Hà Nội và được đường dây này chuyển vào TP.HCM làm phương tiện di chuyển.

Bài và ảnh: Phạm Dũng