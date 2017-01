"Bản án phải khuất phục được tội phạm"

16/01/2017 17:06

Tham dự có ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao, ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Theo Chánh án TAND TP HCM, trong năm 2016, TAND 2 cấp TP HCM đã thụ lý 56.916 vụ việc các loại, giải quyết 55.069 vụ, đạt tỷ lệ 96,75%. So với cùng kỳ năm 2015, án thụ lý giảm 100 vụ, án giải quyết tăng 506 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng 1,05%.

Bí thư Đinh La Thăng trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh

Trong năm 2016, TAND TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng xét xử nhiều vụ đại án, phức tạp được dư luận quan tâm như Phạm Công Danh và đồng phạm, Vũ Quốc Hảo cùng đồng phạm, Lê Thành Công và đồng phạm,…

Sau khi Tòa Gia đình và Người chưa thành niên được thành lập ngày 30-3-2016 với thẩm quyền riêng biệt xét xử các vụ án liên quan đến người chưa thành niên đã mở phiên tòa xét xử những vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến người chưa thành niên phạm tội…

Nhiều cá nhân được Chánh án TAND Tối cao tặng bằng khen

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẩm phán Ung Thị Xuân Hương nhìn nhận: “Tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc tuy cao hơn so với năm 2015 nhưng số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn nhiều; vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn, án tạm đình chỉ lâu năm chưa được giải quyết; còn trường hợp tạm đình chỉ thiếu căn cứ hoặc lý do tạm đình chỉ không còn nhưng không theo dõi, đôn đốc để đưa vụ án ra xét xử làm cho thời hạn giải quyết kéo dài”

Đặc biệt là tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn cao. TAND hai cấp có 366 bản án, quyết định bị hủy, trong đó 166 vụ bị hủy do lỗi chủ quan; có 907 bản án, quyết định bị sửa, trong đó sửa do lỗi chủ quan là 356 vụ.

Ông Tất Thành Cang cũng lưu ý TAND TP HCM phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, những vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; phải đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, thể hiện thái độ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình hy vọng trong thời gian tới, TP HCM sẽ là địa phương đi đầu trong thực hiện các giải pháp đột phá, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp như: công khai trên mạng các bản án, quyết định của tòa án trong vòng 10 - 15 ngày sau khi kết thúc phiên tòa nhằm tăng tính trách nhiệm của thẩm phán và tạo cơ chế để nhân dân giám sát hoạt động cải cách tư pháp; nối mạng trực tuyến từ phòng xử án tới phòng làm việc của Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND để thẩm phán và kiểm sát viên có trách nhiệm hơn trong chuẩn bị vụ án trước khi ra phiên tòa, qua đó đạt được hiệu quả pháp lý cao hơn.

Ông Nguyễn Hòa Bình nói: "Thước đo thành công của hoạt động tư pháp chính là sự hài lòng của nhân dân. Mỗi bản án phải khuất phục được tội phạm và thuyết phục được nhân dân. Đồng thời đội ngũ thẩm phán phải tuân thủ pháp luật, công tâm, người dân chỉ tin vào công lý, tin vào nền tư pháp khi tin vào từng thẩm phán”

