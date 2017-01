Băng trộm cắp xe máy siêu nhanh ở Vũng Tàu sa lưới!

05/01/2017 20:05

Ngày 5-1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Minh Trung (21 tuổi), Phạm Văn Tiến (31 tuổi), Lê Tín (28 tuổi; cùng ngụ huyện Tân Thành) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố Lê Đặng Minh Huy (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về tội trộm cắp tài sản; Lê Văn Khánh (19 tuổi, ngụ Tân Thành) tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và tạm giữ xe máy Sirius, biển số 60B8-497.54 của Khánh do không có giấy tờ xe. Quá trình xác minh, công an phát hiện đây là chiếc xe bị mất trộm nên mời Khánh làm việc.

Khánh khai nhận mua chiếc xe trên từ một nhóm trộm tài sản. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Khánh để mở rộng vụ án và bắt giữ thêm các đối tượng Tín, Tiến, Trung, Huy.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cụ thể, từ ngày 15-9-2016 đến ngày bị bắt giữ, cả nhóm đã trộm cắp 12 xe máy và bán lấy tiền tiêu xài.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng lúc các gia đình sơ hở sẽ cử người canh giữ vòng ngoài và dùng đoản mở khoá lấy xe. Thậm chí, có đối tượng còn trộm xe máy khi trên đường đi uống thuốc Methadone để cai nghiện.

Các đối tượng thực hiện hành vi nhanh tới mức người dân không thể phát hiện được, nếu phát hiện cũng không thể xử lý kịp. Số tài sản trộm được, cả nhóm chia nhau tiêu xài và hút ma tuý. Được biết, trong nhóm có đối tượng vừa ra tù vài tháng cũng về tội trộm cắp tài sản thì tiếp tục gây án.

Tin: N.Giang - Ng. Chiến