Bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân khâu 3 mũi

13/12/2017 15:42

Ngày 13-12, ông Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng phòng Quản trị, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) cho biết Công an phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang tạm giữ nhân viên bảo vệ Công ty bảo vệ Đại An Phát (đơn vị được Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp hợp đồng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích cho người nhà bệnh nhân ngay tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, vào khoảng 10 giờ ngày 12-12, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Việt-Tiệp khám cho người bệnh, đã đề nghị người nhà người bệnh nhân Trần Thanh S., (58 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) ra ngoài theo quy định của bệnh viện. Do đây là khoa đặc thù, cần hạn chế người nhà ra vào để tránh nhiễm khuẩn cho người bệnh, quy định chỉ 1 người nhà được ở lại chăm sóc.

Vết thương khiến anh L., phải khâu 3 mũi trên đầu

Được nhắc nhiều lần, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn không chấp hành mà ở lại trong khoa khá đông. Kíp trực phải mời bảo vệ bệnh viện lên hỗ trợ để mời người nhà người bệnh ra ngoài. Trong quá trình bảo vệ thực hiện nhiệm vụ, giữa anh Hoàng Trần L. (35 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) và bảo vệ Trần Tuấn Anh xảy ra cãi vã, xô xát. Bảo vệ Trần Tuấn Anh có dùng dùi cui nhựa đánh vào đầu anh L. gây thương tích.

Ngay sau đó, Đội An ninh bệnh viện và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) kịp thời hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, can ngăn các bên.

Bệnh viện khám bước đầu, sơ cứu cho anh L., sau đó chuyển anh này sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế theo yêu cầu của gia đình.

Được biết, trong sáng 13-12, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện, Công ty Bảo vệ Đại An Phát đến thăm hỏi anh Linh. Hiện sức khỏe của anh L., ổn định, vết thương ở đầu do bị đánh phải khâu 3 mũi.

Ông Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng phòng Quản trị BV Việt Tiệp, cho biết thêm: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã trình báo cơ quan công an để xử lý. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng đã có xin lỗi và thăm hỏi về người nhà bệnh nhân trong vụ việc xảy ra xô xát tại đây. Chúng tôi cũng đã liên hệ với đơn vị cung cấp bảo vệ đề nghị trả lại nhân viên này. Cùng với đó, Ban Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu Công ty Bảo vệ Đại An Phát và Đội An ninh bệnh viện rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động để tránh xảy ra sự việc tương tự".

Được biết, vào sáng 14-11 vừa qua, một nhóm bảo vệ trông xe của Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp gồm khoảng 4-5 người cũng đã hành hung, gây thương tích cho 2 sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng đến đây thực tập.

Trọng Đức