Bảo vệ trường THCS tàng trữ 50 thỏi mìn

04/01/2017 09:38

Hoàng Đình Phượng và số thuốc nổ tang vật

Ngày 4-1, tin từ Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Hoàng Đình Phượng (SN 1952, trú xóm 6B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ trái phép.

Trước đó, vào tối ngày 1-1, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Hoàng Đình Phượng khi đang có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép 50 thỏi mìn có trọng lượng 10 kg và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9 m. Được biết, khi bị bắt giữ, Hoàng Đình Phượng là bảo vệ cho Trường THCS xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Cũng tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vào ngày 31-12-2016, công an huyện đã bắt giữ Nguyễn Thanh Vinh, trú xóm 10, xã Thanh Hương, về hành vi tàng trữ trái phép chất nổ. Khám xét nhà Vinh, lực lượng công an thu giữ 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 kíp nổ và 6,8 m dây cháy chậm.

Hiện hai vụ việc trên đang được công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Nghĩa Đàn