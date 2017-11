Bắt 1 nhân viên đo đạc ở Phú Quốc

21/11/2017 15:23

Chiều 21-11, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động Online cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Ngọc Duẩn – nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (TN-MT) huyện Phú Quốc, Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang - để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ban Đền bù hỗ trợ tái định cư huyện Phú Quốc

Bị can Duẩn bị khởi tố, bắt giam giam vì có liên quan tới lời khai của bị can Trần Văn Sơn – nguyên cán bộ phụ trách đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc Phòng TN-MT huyện Phú Quốc. Bị can Sơn cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 11 vừa qua.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở Phú Quốc bị quá tải nên Ban Đền bù hỗ trợ tái định cư trực thuộc UBND huyện Phú Quốc đã hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật TN-MT huyện để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù trong các dự án lớn.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Sơn và Duẩn đã kê khống diện tích các dự án, kê khống giá trị công trình và cấu kết với các hộ dân để được hưởng mức chênh lệch từ việc bồi thường từ các dự án.

Trước đó, tại Văn phòng Đăng ký sử đất huyện Phú Quốc, cơ quan điều tra đã bắt giam Trần Đăng Hoàn (nguyên giám đốc), Nguyễn Đăng Kiên (nguyên phó giám đốc) và Phạm Thị Ngọc Anh (nguyên kế toán trưởng) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Tin - ảnh: ANH THY