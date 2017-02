Bắt chủ quán nhậu nổ súng bắn chết đối thủ trong đêm

14/02/2017 19:35

Ngày 14-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1976, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, vào tối ngày 8-2, giữa Ngọc và anh Nguyễn Đình Dần (SN 1986, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn nên Ngọc gọi điện cho anh Dần để nói chuyện. Một lúc sau, anh Dần cùng một số người khác đã kéo tới quán nhậu của Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên đã xảy ra to tiếng, va chạm, Ngọc chạy vào nhà lấy một khẩu súng ra bắn một phát vào người anh Dần, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi bắn chết đối thủ, Ngọc cầm súng chạy vào nhà cố thủ. Khi lực lượng công an xuất hiện, Ngọc đã ra đầu thú cùng khẩu súng tang vật.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Ngọc trước pháp luật.

Hải Vũ