Bắt cóc tống tiền rồi đâm 2 công an bị thương

Sáng 15-12, đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đang phối hợp với công an huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) điều tra làm rõ vụ bắt cóc tống tiền và gây thương tích cho 2 công an cùng người mẹ nạn nhân.



Theo đại tá Xuyền, chiều 14-12, đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981, ngụ huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum Bằng) đến trường mầm non của cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên A. (SN 2014, ngụ huyện Krông Búk) đón cháu A.

Sau khi đón cháu A xong, Bằng gọi điện thoại cho chị Võ Thị Yến Duyên (mẹ cháu A) đòi 15 triệu tiền chuộc. Tuy nhiên, chị Duyên không tin và yêu cầu đưa điện thoại để nói chuyện với con. Sau cuộc nói chuyện, chị Duyên chấp nhận gặp Bằng để đưa tiền, đồng thời trình báo cơ quan điều tra.

Sau đó, Bằng hẹn chị Duyên ra sân bay TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) và yêu cầu tăng tiền chuộc lên 100 triệu đồng. Chị Duyên chấp thuận và cùng công an huyện Krông Búk đi đến nơi hẹn nhưng đối tượng lại tiếp tục hẹn lòng vòng nhiều nơi.

Tối cùng ngày, đối tượng Bằng hẹn gặp chị Duyên tại 1 cây xăng ở thị trấn Đắk Hà (huyện Đắk Hà). Tại đây, trong lúc chị Duyên giao dịch thì lực lượng công an đã ập vào. Tuy nhiên, đối tượng Bằng đã chống trả quyết liệt, dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp khiến chị Duyên và thượng úy Hoàng Bá Hùng (điều tra viên) bị thương nặng; thiếu úy Y Ngiu (trinh sát) bị thương ở tay. Hung thủ Bằng đã bị bắt ngay lúc đó. Hiện 3 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Cũng theo đại tá Xuyền, trước đó Bằng và chị Duyên có quan hệ tình cảm, cùng chung sống với nhau như vợ chồng được một thời gian thì đã chia tay. Cháu A là con của chị Duyên với người chồng trước.

