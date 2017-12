Bắt kẻ bắn bạn nhậu, có 4 khẩu súng

20/12/2017 17:52

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vừa kết hợp với Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Phi (28 tuổi; quê Tiền Giang) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Cần Thơ.



Theo điều tra, chiều 10-12, anh Nguyễn Đỗ Trần Đức (34 tuổi; ngụ thị xã Thuận An) tổ chức nhậu cùng 6 người bạn. Trong lúc nhậu, anh Đức và Phi có mâu thuẫn. Sau đó, anh Đức nhờ một người bạn chở về. Khi xe đến phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì anh Đức gặp lại Phi.

Số súng đạn thu ở nhà hung thủ

Đức và Phi tiếp tục cãi, đánh nhau. Bất ngờ Phi rút ra một khẩu súng trắng, bắn 2 phát vào bụng anh Đức. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên may mắn thoát chết.

Qua khám xét nhà ở của Phi, công an an thu giữ 4 khẩu súng và 19 viên đạn. Phi khai nhận súng và đạn này do Phi đặt mua trên mạng internet.

NHƯ PHÚ