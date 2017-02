Bắt nghi can rút súng bắn xuyên đùi cô gái trẻ trong đêm

12/02/2017 16:33

Nguyễn Hoàng Việt (ngoài cùng bên phải) và 3 đối tượng liên quan - Ảnh: Tân Kỳ

Ngày 12-2, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Nguyễn Hoàng Việt được xác định là nghi can dùng súng bắn trọng thương chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào đêm ngày 8-12-2016, Việt đang ăn đêm tại một quán trên địa bàn TP Vinh thì thấy Dương Xuân Lập (SN 1992, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) và chị Yến xảy ra va chạm nên đứng ra can ngăn nhưng bị chị Yến to tiếng, thách thức. Tức giận vì thái độ của chị Yến, Việt bỏ về nhà lấy một khẩu súng rồi cùng Dương Xuân Lập; Phạm Hồng Hoan (SN 1995, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) và Võ Minh Tuấn (SN 1989, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) thuê taxi đi tìm chị Yến để đánh dằn mặt.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 9-12-2016, phát hiện chị Yến đang ngồi ăn đêm tại một quán trên đường Đào Tấn (phường Cửa Nam, TP Vinh), Việt liền đi vào, rút súng bắn một phát xuyên đùi chị Yến khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi bắn chị Yến, Việt cầm súng bắn một phát lên phía trên khiến nhiều người trong quán hoảng loạn. Bắn chị Yến xong, cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát khởi hiện trường.

Biết không thể trốn thoát, lần lượt Lập, Anh và Hoan đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Nguyễn Hoàng Việt bỏ trốn. Mới đây, trong khi về thăm nhà dịp Tết, Việt đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo pháp luật.

Hải Vũ