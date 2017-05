Bắt nghi phạm đâm chết người đi bộ tại quận Thủ Đức

20/05/2017 20:10

Ngày 20-5, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thạch Bảo (tự Bành, SN 1993, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Bảo được xác định là nghi phạm đâm chết anh Lê Duy H. (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) tại cầu Bình Phú, đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Đối tượng này hiện đang bị Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Thạch Bảo

Ngoài ra, công an đang làm rõ vai trò liên quan của các đối tượng gồm: Nguyễn Trần Tinh (tự Sumo, SN 1990), Đinh Văn Vỹ (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Huỳnh Tấn Tài (SN 1977, quê tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra bước đầu, trước đó anh H. có thuê nhóm của Tinh đòi nợ một ngươi đang nợ anh 18 triệu đồng. Anh H. hứa nếu đòi tiền thành công sẽ đưa cho nhóm Tinh 50% trên tổng số tiền nợ, nếu không được chỉ trả 5 triệu đồng.

Chiều 16-5, Tinh, Bảo, Tài, Vỹ và 1 đối tượng tên Hon (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường 23, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau đó, cả nhóm thuê xe ô tô lên quận 12 đón anh H. qua quận 7 đòi nợ.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trên đường đi, Tinh nói anh H. đưa tiền đổ xăng nhưng anh H. nói không mang tiền. Nghe vậy, Bảo dùng tay đánh vào mặt anh H. rồi cả nhóm quyết định không đi đòi nợ mà chở anh H. về quán nhậu 9999 ngay cầu Bình Phú để nói chuyện.

Bị đe dọa, anh H. gọi điện cho 1 người bạn tên T. (chủ thầu xây dựng) mượn 3 triệu đồng để đưa cho nhóm Tinh. Lúc này, Tinh nói Bảo mượn xe máy của người quen trong quán nhậu chở Vỹ đi gặp anh T. tại ngã tư Chu Văn An – Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) lấy tiền. Nhóm đối tượng tiếp tục uy hiếp, bắt anh H. mang 2 triệu đồng như đã hứa mới thả anh về.

Anh H. tiếp tục gọi cho anh T. mượn thêm 2 triệu đồng và yêu cầu nhóm của Tinh chở anh đi lấy. Xong chuyện, anh H. và nhóm của Tinh ra về.

Lúc đi ra ngoài quán, anh H. có chửi Bảo. Do bực tức, khi Hon chở đến gần chỗ anh H. đang đi bộ thì Bảo nhảy xuống xe, rút dao đâm nhiều nhát khiến anh H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm của Tinh lên xe ô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Sau 2 ngày xảy ra vụ án, công an đã bắt giữ các đối tượng trên.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng