Bắt người làm công trộm gần 600 triệu đồng của chủ

01/01/2017 14:57

Sáng 1-1, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà của Trần Văn Hậu ( SN 1993, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm tài sản với số tiền gần 600 triệu đồng. Nạn nhân của Hậu chính là bà chủ của anh ta.

Trần Văn Hậu, kẻ làm công trộm tiền của bà chủ tại căn nhà bà chủ cho Hậu ở lại

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-12-2016, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt có nhà bán tiệm tạp hóa đối diện trụ sở UBND xã Tân Hương, huyện Châu Thành, trình báo với công an đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi số tiền gần 600 triệu đồng để trong tủ. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nhà bà Nguyệt có gắn camera an ninh nhưng bị kẻ trộm dùng vải che lại. Bà Nguyệt khai số tiền trên được bỏ trong tủ và khóa lại, đến hôm sau thì phát hiện bị mất trộm. Qua truy xét, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn, sáng 1-1, công an đã bắt khẩn cấp Hậu và thu hồi được hơn 200 triệu đồng. Hậu khai do làm công nhà bà Nguyệt nên nắm rõ quy luật sinh hoạt và một mình thực hiện vụ trộm.

Minh Sơn