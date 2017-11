Bắt nóng gã xe ôm "tốt bụng" hiện hình chôm chỉa

14/11/2017 20:47

Tối 14-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1969; ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Gã xe ôm "tốt bụng" tại Cơ quan CSĐT. Ảnh do công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị N.T.L. (SN 1980; ngụ xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) đứng đón xe tại khu vực công viên Mỹ Thới (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để chờ bắt xe về TP Châu Đốc. Lúc này, Hùng điều khiển xe mô tô đến hỏi thăm và cho biết sẽ lấy tiền cước cho chuyến đi này chỉ là 60.000 đồng. Thấy giá rẻ nên chị L. không ngần ngại lên xe cho Hùng chở đi. Để dễ dàng ra tay hành động, Hùng yêu cầu nữ khách của mình để túi xách phía trước. Trong lúc chở chị L., Hùng chỉ điều khiển một tay, tay còn lại dùng mở khóa kéo túi xách tìm tài sản lấy trộm. Khi phát hiện bên trong có tiền, y liền nhanh tay lấy bỏ vào túi áo nhưng quên kéo khóa túi xách lại. Chạy được một đoạn, bất ngờ túi xách của chị L. rơi xuống đường nên Hùng dừng xe lại định xuống nhặt. Rất may, chị L. nhìn thấy ngăn kéo túi xách bị mở bung nên liền kiểm tra tài sản bên trong. Phát hiện số tiền bị mất cắp, chị L. dùng tay nắm chặt tay áo gã xe ôm "tốt bụng" này lại rồi tri hô cho mọi người đến bắt giữ giao cho công an địa phương xử lý.

T.Nốt