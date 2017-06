Bắt quả tang 2 mẹ con bán thịt heo tàng trữ ma túy đá

07/06/2017 19:20

Chiều 7-6, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tùng (tự Nhi, SN 1994) và Nguyễn Thanh Tuyền (mẹ Tùng, SN 1973), cùng ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Văn Tùng tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6-6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy huyện Chợ Mới phối hợp với Công an xã Hòa Bình bắt quả tang Tùng cùng mẹ đang tàng trữ gần 200 g ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, cả hai mẹ con đều thừa nhận số ma túy này được mua từ TP HCM về bán lẻ cho người nghiện.

Nguyễn Thanh Tuyền khai nhận đã cùng con trai mua bán ma túy đá để kiếm lời. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết trước đây, mẹ con Tuyền chuyên bán thịt heo kết hợp với cho vay nặng lãi tại địa phương. Do việc kinh doanh không thuận lợi nên cả 2 chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy để mong có thu nhập cao hơn.

Tin-ảnh: T.Nốt