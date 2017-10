Bắt quả tang tên trộm chuyên đột nhập nhà ở quận Bình Tân

25/10/2017 13:18

Ngày 25-10, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Chí Khang (SN 1995; ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1999; sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Đoàn Phi Hùng (SN 2000) được gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau.



Khang (bên trái) và Nhân tại cơ quan công an

Thời gian gần đây, Công an quận Bình Tân liên tục được phản ánh xuất hiện băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện các đối tượng sẵn sàng chống trả khiến người dân sống trong lo sợ. Tiếp nhận thông tin trên, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, lên kế hoạch "úp sọt" băng trộm táo tợn.

Các dụng cụ băng trộm sử dụng để hành nghề

Chiếc xe trộm được bị các đối tượng lắp biển số giả, sử dụng làm phương tiện đi trộm

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11-10, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân bắt quả tang Hùng đang bẻ khóa một căn nhà ở phường An Lạc. Từ lời khai của đối tượng này, công an bắt giữ thêm Khang và Nhân tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai cùng 2 tên khác (chưa rõ lai lịch) lập nhóm từ 4 tháng nay, thực hiện trót lọt 8 vụ đột nhập trộm tiền, xe máy, vàng… Tài sản trộm được chúng bán cho Hoàng "búa" (chưa rõ lai lịch) để lấy tiền "phê" ma túy và chơi game bắn cá.

Trước khi đi "ăn hàng" nhóm này chuẩn bị đoản phá khóa, bình xịt hơi cay, kềm cộng lực… Sau đó, một tên đi dò thám những nhà nào có điều kiện rồi lên kế hoạch đột nhập. Tinh vi hơn, các đối tượng còn dùng dây kẽm buộc hết các khóa phòng bên ngoài của nạn nhân trước khi trộm xe để tránh bị truy bắt.

Vào tối 6-10, Nhân, Khang thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter của anh A. dựng trong sân nhà ở phường Bình Trị Đông B nên dùng đoản bẻ khóa rồi rồ ga, tẩu thoát. Chiếc xe trộm được nhóm không bán mà lắp biển số giả để làm phương tiện đi trộm.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG