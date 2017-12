Bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Lời khai ban đầu của bà nội

06/12/2017 15:49

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau 1 tuần đấu tranh đối với bà Phạm Thị Xuân trong vụ sát hại bé 20 ngày tuổi gây xôn xao dư luận

Chiều ngày 6-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu về nguyên nhân bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), nghi sát hại cháu nội 20 ngày tuổi là con anh Lê Hữu Thuận, chị Phạm Thị Thanh Huyền (ngụ khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận.



Theo đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá, sau 1 tuần điều tra, ngày 6-12, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người" đối với bà Phạm Thị Xuân. "Chúng tôi cho rằng đây chính là kết quả bước đầu có căn cứ để khởi tố bà về tội "Giết người". Tuy nhiên quá trình điều tra sẽ làm rõ tính chất của vụ án, đặc biệt là làm rõ động cơ, mục đích gây án và những tình tiết khác liên quan đến kết luận tội danh của bà Xuân"- đại tá Oanh nói.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 25-11, bà Xuân vừa ngồi xem phim vừa bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình, còn chị Phạm Thị Thanh Huyền (mẹ cháu bé) đang làm việc trong phòng ngủ, anh Lê Hữu Thuận (bố cháu bé) đi đón con trai đầu đang đi học võ tại Trường tiểu học Ngọc Trạo, thuộc phường Bắc Sơn.

Công an khám nghiệm hiện trường làm rõ cái chết của bé 20 ngày tuổi

Khi thấy cháu nội tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy, đi lại để đung đưa vừa ru cho cháu ngủ tiếp vừa đi ra phía cửa, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại xem tivi. Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp không đều nhau (nền nhà cao hơn nền sân 11 cm) nên bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước ngay cửa chính ra vào phòng khách.

Bị ngã bất ngờ khiến cháu bé tuột khỏi tay và rơi mạnh xuống đất. Đồng thời, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Lúc này, bà Xuân vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài. Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, nên bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu trùm kín lên mặt cháu rồi bế ra ngoài bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó.

Tiếp theo, bà Xuân mang xác cháu bé ra ngoài thùng rác gần nhà phi tang và dựng nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được nghi phạm liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé chính là bà Phạm Thị Xuân.

Bà Phạm Thị Xuân bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội "giết người" đối với cháu nội của mình

Bản thân bà Xuân cũng đã thừa nhận là thủ phạm đã gây ra cái chết của cháu nội và dựng nên câu chuyện cháu bé bị bắt cóc gây xôn xao dư luận để che giấu việc làm của mình và đánh lạc hướng điều tra của lực lượng công an.

Kết quả điều tra đã xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé là: "Ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên".

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tập trung điều tra để làm rõ vụ án trong thời gian ngắn nhất.

Tóm tắt diễn biến vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25-11, tại nhà của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), theo lời bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) đã xảy ra một vụ cướp trẻ em. Bà Xuân cho biết khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga, bịt mặt xông vào nhà dí dao khống chế rồi cướp cháu bé. Ngay trong đêm 25 và ngày 26-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé. Đến gần trưa ngày 27-11, bà Dương Thị Thơm (ngụ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận và chị Huyền nhận là con gái mới sinh được hơn 20 ngày tuổi của gia đình. Ngày 29-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có thông tin ban đầu về vụ việc, theo đó nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) và khẳng định không có vụ bắt cóc như lời khai ban đầu của bà Xuân.

Thanh Tuấn