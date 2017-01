Bế thốc bé trai 2 tuổi bỏ chạy giữa ban ngày

06/01/2017 15:58

Ngày 6-1, Thượng Tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), cho biết cơ quan công an đang tạm giữ một phụ nữ sau khi bị người dân bắt giữ quả tang có hành bắt cóc trẻ em.

Người phụ nữ lạ mặt đang bị cơ quan công an tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 6-1, khi cháu Hà M.H. (SN 2015, trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) đang chơi ngoài đường thì bất ngờ một người phụ nữ lạ mặt đến bế thốc cháu bé rồi bỏ chạy. Hoảng sợ, cháu H. khóc thét nên nhiều người dân địa phương hô hoán nhau truy đuổi và bắt giữ được người phụ nữ lạ mặt.

Theo phản ánh của người dân, cách đó không xa, một đối tượng nghi là đồng bọn ngồi chờ trong xe ô tô, thấy người phụ nữ bị truy đuổi đã vội lái xe phóng chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Người phụ nữ lạ mặt được đưa về tạm giữ tại trụ sở UBND thị trấn Mường Xén. Ông Lê Huy Tài, Chủ tịch UBND Thị trấn Mường Xén, cho biết khi làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ này khai vòng vo, lúc thì khai là mình tên Thanh nhưng sau đó lại khai tên là Thúy, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Rất đông người dân tập trung tại nơi người phụ nữ lạ mặt bị tạm giữ

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Huệ Cảnh