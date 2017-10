Bí ẩn lai lịch thi thể có hình xăm con rết

25/10/2017 17:56

Ngày 25-10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra tên tuổi, lai lịch nạn nhân và truy bắt hung thủ trong vụ giết người xảy ra tại phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Công an mô tả nạn nhân là một người đàn ông cao khoảng 1,64 m, người gầy, khoảng 30- 40 tuổi, mặc áo khoác màu xám xanh và quần jean. Trên người và cánh tay nạn nhân có nhiều hình xăm, trong đó có 1 hình xăm con rết.

Theo các nhân chứng, khoảng 14 giờ ngày 23-10, nạn nhân và một người đàn ông đến quán cà phê B.M trên đường số 2, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An uống nước.

Tại đây, 2 người này cãi nhau. Nạn nhân bị hung thủ tát tai nên bỏ chạy ra khỏi quán. Hung thủ đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là thân nhân hoặc biết nhân thân, lai lịch của nạn nhân thì đến trình báo, phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc. Mọi thông tin xin liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, số điện thoại: 0693.509.305.

Tin-ảnh: Như Phú