Bị phát hiện buôn lậu, giám đốc và thuộc cấp bỏ trốn

20/08/2017 18:05

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã phát lệnh truy tìm Trần Vĩnh Phú (SN 1977, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để phục vụ điều tra vụ án "Buôn lậu" vừa xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TP HCM.

Một vụ buôn lậu được phát hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2014, Trần Vĩnh Phú cùng đồng bọn đã sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Văn Dững để kê khai, đăng ký doanh nghiệp Công ty Nam Tiến với tư cách là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty. Phú sử dụng địa chỉ 158/6A Lê Văn Khương (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) là địa chỉ không có thật làm trụ sở công ty.

Đồng thời, Phú giả chữ ký Dững để làm hồ sơ, báo cáo thuế, tờ khai nhập khẩu nhằm mục đích buôn lậu. Hành vi của Phú đã cấu thành tội buôn lậu và đang bị công an điều tra. Tâm là người trực tiếp liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1.

Sau khi vụ án xảy ra, Phú và Tâm đã bỏ trốn, hiện Công an TP HCM phát lệnh truy tìm 2 đối tượng này. Người dân nào phát hiện Phú và Tâm đề nghị thông báo cho Đội 9, Phòng PC46 Công an TP HCM theo địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13 (quận 10, ĐT 0283 8623638) hoặc đồn công an gần nhất để được giải quyết.

Phạm Dũng