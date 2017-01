Bị truy nã ở Thanh Hóa, trốn vào Bình Phước lấy vợ 18 năm

09/01/2017 17:46

Phạm Văn Luyện (áo đen) trốn truy nã 18 năm, thay tên đổi họ vẫn không thoát

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 9-1 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã nhiều năm về địa phương để xử lý.

Theo đó, vào những ngày đầu tháng 1-2017, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phối hợp với Công an xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) bắt giữ Phạm Văn Luyện (SN 1974) phạm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, Luyện đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 1-1999 đến nay.

Trong thời gian lẩn trốn tại Bình Phước, Luyện đã thay tên đổi họ và lấy vợ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an nhưng vẫn không thoát.

Tiếp đó, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với Công an quận Thủ Đức, TP HCM bắt giữ Nguyễn Hữu Thanh (SN 1992, ngụ xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Nga Sơn đã hoàn tất các hồ sơ,di lý 2 kẻ trốn truy nã trên về địa phương để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Tuấn