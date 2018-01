Bị truy nã tội "giao cấu với trẻ em" vẫn tổ chức đá gà

22/01/2018 16:37

Chiều 22-1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao can phạm Lê Quốc Thiên (23 tuổi; ngụ phường 3, TP Đà Lạt) cho Công an TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.



Thiên là đối tượng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và đang bị Công an TP Đà Lạt truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em".

Trước đó, vào chiều 18-1, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ người dân, có một nhóm đối tượng mang theo nhiều loại hung khí (mã tấu, dao...) đi trên 1 xe taxi từ TP Đà Lạt xuống xã Lộc Nga tổ chức đá gà trái phép.

Dù đã thay tên đổi họ nhưng can phạm vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật. Ảnh minh họa.

Công an TP Bảo Lộc đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Lộc Nga tổ chức mật phục, bắt quả tang. Sau khi lực lượng công an đưa 12 thanh niên về trụ sở làm việc, có 1 đối tượng khai tên Lê Đăng Hoài Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an TP Bảo Lộc tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc đã xác định đối tượng mang tên Lê Đăng Hoài Nam chính là Lê Quốc Thiên (SN 1995, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) đã có 2 tiền án và đang bị Công an TP Đà Lạt phát lệnh truy nã.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Thiên đã khai nhận trong thời gian bỏ trốn, để qua mắt cơ quan chức năng, Thiên đã thay đổi họ tên thành Lê Đăng Hoài Nam.

Đình Thi