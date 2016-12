Cán bộ địa chính xã bị bạn nhậu đâm chết

23/12/2016 11:30

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Văn Điền (ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Trước đó, khuya 23-11, anh Nguyễn Hoàn Nhân (SN 1977, cán bộ địa chính xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) rủ Điền đến nhậu tại một quán ốc ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). Khi đến quán, Điền và Nhân điện thoại cho 2 cô gái cùng một thanh niên đến nhậu chung. Sau đó cả nhóm đi hát karaoke và nhậu tiếp.

Theo lời khai của Điền, sau khi nhậu ở quán karaoke, nhóm bạn về trước, Nhân kêu Điền đi tìm người để qua đêm nhưng Điền không chịu. Tức giận, Nhân chửi, sau đó lấy danh nghĩa là cán bộ địa chính đòi đuổi cả gia đình Điền ra khỏi xã.

Điền bực mình nên chửi lại. Khi Điền lấy xe định bỏ về thì anh Nhân kêu lại: “Mày muốn gì lại đây chơi với tao nè” rồi đánh vào mặt Điền.

Bị đánh, Điền rút dao đâm Nhân 3 nhát rồi lên xe tẩu thoát. Nhân chạy xe máy loạng choạng rồi ngã xuống đường, được người đi đường phát hiện và đưa vào Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng Nhân tử vong trước khi nhập viện.

Biết Nhân tử vong và khó trốn tránh nên Điền đã ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với lời khai và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điền về tội “Giết người”

Phạm Dũng